Keine Energie-Sorgen: Großbardorf ist unabhängig von Erdgas

Seit einigen Wochen steht das Telefon von Großbardorfs Bürgermeister Josef Demar (CSU) nicht mehr still. "Von Coburg bis nach Thüringen, in ganz Nordbayern wird man gefragt: Wie habt ihr das damals gemacht? Was kann man von euch abschauen?", sagt Demar im Gespräch mit BR24. Schon vor mehr als 15 Jahren hat Großbardorf auf erneuerbare Energien gesetzt. Die 1.000-Einwohner-Gemeinde im Landkreis Rhön-Grabfeld versorgt sich inzwischen selbst mit Wärme und Strom. Während andere Gemeinden und Städte in Bayern Notfallpläne erstellen, macht sich in Großbardorf keiner Sorgen über einen drohenden Energie-Mangel. "Erdgas-Probleme gibt es in Großbardorf nicht", so Demar.

Ziel: Strom und Wärme vor Ort produzieren

Angefangen hat alles mit einer Bürger-Solaranlage am Ortsrand von Großbardorf. 2005 wurde sie in Betrieb genommen, viele Bürgerinnen und Bürger haben sich daran beteiligt. Zwei Jahre später wurde die Anlage bereits erweitert. Doch das war den Großbardorfern noch nicht genug: "In Großbardorf hatte fast jeder einen Öltank. Und davon wollten wir weg", erinnert sich Reinhold Behr. Zusammen mit anderen Bürgerinnen und Bürgern hat Behr eine Genossenschaft gegründet. Das Ziel: Neben Strom auch Wärme vor Ort in Großbardorf produzieren.

Biogasanlage versorgt Gemeinde mit Wärme

Die eigene Biogasanlage ist 2011 ans Netz gegangen. Landwirte liefern dafür Energiepflanzen wie zum Beispiel Mais, die sie auf ihren Flächen rund um Großbardorf anbauen. "Uns war es immer wichtig, dass wir die Ressourcen aus Großbardorf auch für unsere Gemeinde, für unsere Bürger nutzen", sagt Landwirt Mathias Klöffel, der sich von Anfang an für die Energiewende in der Gemeinde eingesetzt hat. Mit der Abwärme der Biogasanlage wird insgesamt etwa 80 Prozent der Wärme erzeugt, die in der Gemeinde gebraucht wird.

Großbardorf hat eigenes Nahwärmenetz

Etwa 150 Gebäude werden über das Nahwärmenetz mit Wärme versorgt. Darunter auch die Kirche, das Pfarrzentrum, die Schule, der Kindergarten und das Rathaus. Weitere Häuser sollen noch an das Nahwärmenetz angeschlossen werden: "Wir sind gerade dabei, das Netz zu verdichten, weil der Bedarf gestiegen ist", sagt Reinhold Behr. Für das Unternehmen Ifsys war das Nahwärmenetz sogar entscheidend dafür, sich in Großbardorf niederzulassen.

Bürger profitieren von Strom-Erzeugung

Mit der Biogasanlage, Photovoltaik und Windrädern erzeugt die Gemeinde heute 15 Mal so viel Strom wie in Großbardorf verbraucht wird. Der Strom fließt ins Netz. Wer davon profitiert, sind die Eigentümer der Anlagen – und das sind vor allem Bürgerinnen und Bürger. "Im Nachhinein muss man sagen: Wir haben alles richtig gemacht. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt das Projekt angegangen und die Bürger mit ins Boot genommen", sagt Behr.

Erfolgsrezept: Bürger mitnehmen

Das Bundesministerium für Landwirtschaft hat Großbardorf 2012 zum Bioenergiedorf gekürt. Das Erfolgsrezept der Gemeinde ist laut Bürgermeister Josef Demar ganz einfach: "Miteinander geht's besser als gegeneinander", sagt er. Es sei wichtig, die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen und alle Ideen wertzuschätzen. Auch auf privaten Dächern sind im ganzen Dorf inzwischen Solar-Module zu sehen. Die Bürgerinnen und Bürger sind laut Demar froh über die Unabhängigkeit, die sie mit ihren eigenen Projekten erreicht haben: "Das ist für uns Großbardorfer ein Stück Lebensversicherung."