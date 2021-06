Keine Einigung: Gericht muss über Fischertagsstreit entscheiden

Vorher waren alle Versuche des Gerichts, die beteiligten Parteien zu einer einvernehmlichen Lösung zu bewegen, gescheitert. Immer wieder war im Verlauf der Sitzung zu hören, dass es sich bei der Frage, ob auch Frauen erlaubt werden sollte, beim jährlichen Stadtbachausfischen aktiv teilzunehmen und Fische zu fangen, um eine "Alles oder Nichts"-Frage handle. Einig waren sich beide Seiten nur in der Einschätzung, dass ein Termin beim Güterichter nicht zielführend sei.

Gleichbehandlung contra Vereinsautonomie

Das Gericht nahm diese Haltung zur Kenntnis, erläuterte daraufhin die gesetzlichen Anspruchsgrundlagen, darunter den Anspruch auf Gleichbehandlung contra Vereinsautonomie. Die Zivilkammer muss nun klären, ob die vom Verein angeführte Tradition Bestand hat und vor dem Gesetz als sachlicher Grund ausreicht, um Frauen vom Stadtbachausfischen auszuschließen. Denn, auch das wurde heute schon vom Gericht deutlich gemacht, der Verein habe schon mehrfach seine eigene Satzung überarbeitet und die Tradition aufgeweicht.

Die erste Zivilkammer wird Ende Juli ihr Urteil verkünden, erklärte der Vorsitzende Richter zum Abschluss der Verhandlung am Mittwoch.

Erste Instanz gab Klägerin Recht

Das Memminger Amtsgericht hatte im August 2020 geurteilt, eine Tradition allein sei bei einer Veranstaltung mit herausragender Bedeutung kein zulässiger Grund für Diskriminierung. Der Fischertagsverein mit rund 4.500 Mitgliedern habe eine besondere soziale Machtstellung in der Stadt und müsse sich an den Grundsatz der Gleichbehandlung im Grundgesetz halten. Der Verein hatte sich dagegen auf die Vereinsfreiheit berufen und argumentiert, Frauen könnten sich abseits des Fischens in jedem Bereich engagieren.