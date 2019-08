08.08.2019, 07:48 Uhr

Keine einheitliche "Oben ohne"-Regel für Münchens Freibäder

Sowohl Männer als auch Frauen dürfen in München "oben ohne" an der Isar liegen und im Fluss baden. In den Freibädern entscheidet übers Oben-ohne-Schwimmen auch künftig der Bademeister. Im Stadtrat gab es keine Mehrheit für eine einheitliche Regelung.