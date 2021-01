Keine einheitliche Lösung für Uni-Prüfungen im Corona-Semester

Bis Ende März dauert der Prüfungszeitraum – dann müssen alle Studierenden geprüft worden sein. Die meisten werden dafür nach Würzburg kommen müssen. Ausgerechnet an Universitäten und Hochschulen also, den Zentren der Wissenschaft, können die Kontakt-Einschränkungen nicht umgesetzt werden. "Es gibt in verschiedenen Bereichen jetzt digitale Prüfungen – wo es sich eben leicht digitalisieren lässt. Es gibt aber auch Studiengänge, die für die Prüfung einfach Präsenz erfordern", so Prof. Alfred Forchel, Präsident der Universität Würzburg.

Zeitplan für viele Prüfungen noch offen

Normalerweise steht ab spätestens Mitte Januar fest, wann eine Semesterprüfung stattfindet und in welcher Form. Der Blick ins Intranet aber bringt keine Aufklärung. "Da gibt’s noch nichts und ich glaube auch langsam nicht mehr, dass der Prüfungszeitraum so stattfinden wird, wie wir uns das dachten", befürchtet BWL-Studentin Alexandra Mehl. Grund hierfür ist der Kurs der Universitäten und Hochschulen, „auf Sicht“ zu fahren.

Denn auf die aktuelle Pandemie-Lage müsse man flexibel reagieren, sagt Forchel: "Ich sehe, dass das Sorgen macht. Aber klar ist: Es gibt Fristen für die Festlegung von Prüfungsdaten. Es wird niemand aus Jux und Dollerei einen Termin kurzfristig verschieben."

Gestaltung der Prüfungen liegt bei Fakultäten

Insgesamt wird den Fakultäten von Seiten der Universität und des Freistaats in Detailfragen freie Hand gelassen – solange die Prüfungen unter den gängigen Hygieneschutz-Maßnahmen stattfinden. Denn die Semesterprüfungen wegen Corona ausfallen zu lassen, ist keine Option - weder für die Uni, noch für die Studierenden.

Denn, so Henry Mörtl von der Würzburger Studierendenvertretung, es müsse gewährleistet sein, dass jeder in der Regelstudienzeit studieren kann. "Die Hygienekonzepte sind erprobt und wasserdicht, sodass Prüfungen im großen Stil durchaus stattfinden können." Und VWL-Studentin Julia Keller stimmt ihm zu: "Ich bin kein Fan davon, mit vielen Leuten in einem Raum zu sitzen. Aber ich will das Studium auch beenden können. Ein Jahr warten auf die nächste Prüfungsgelegenheit wäre zeitlich kritisch für mich."

Kritik und Bedenken bei Studierenden

Geplant ist wie schon im Sommersemester, die Prüfungen in Würzburger Veranstaltungshallen zu schreiben. Mit Abstandsregeln, Desinfektionsmittel und FFP2-Maske. Für Studentin Alexandra Mehl dennoch keine optimale Lösung: "Es giah bt viele Leute, die etwa ihre Oma pflegen, die sich nie im Leben in einen Raum setzen mit 60 Leuten, von denen sie nicht wissen, wo die waren, und guten Gewissens wieder heimgehen. Ich sehe das echt kritisch."

Verständnis für Mehraufwand

Andererseits sehe sie auch, dass eine andere Prüfungsform kaum leistbar ist für die Lehrenden. Denn betroffen sind vor allem die großen Studiengänge wie BWL, VWL, Medizin oder Jura. Verdtändnis hat auch VWL-Studentin Julia Keller: "Im Bachelor studieren pro Semester 300 bis 600 Leute. Eine Standard-Klausur zu korrigieren ist machbar." Aber wenn die Dozentin am Ende 600 Hausarbeiten auf dem Tisch hätte, würde sie mit den Korrekturen nie rechtzeitig fertig werden.

Digitale Prüfungen oft keine Alternative

Die Klausuren digital zu schreiben, ist für sie auch nicht realistisch. Und wäre im Zweifelsfall nicht fair, befürchtet Henry Mörtl: "Wenn man die Prüfung 1:1 abschreiben kann von einem zweiten Bildschirm, macht das wenig Sinn. Dann ist die Vergleichbarkeit nicht mehr da. Und nicht, dass es dann heißt, eine Prüfung aus der Corona-Pandemie sei nichts wert." Weniger kompliziert sind die anstehenden Prüfungen in den Geisteswissenschaften, findet er: "Die Philosophie etwa ist ein pandemiekompatibler Studiengang. Schriftliche Prüfungen wurden in mündliche oder in Hausarbeiten umgewandelt."

Forchel: Mehr reagieren als agieren

Dass die Pandemie den Blick über den Tellerrand fördert, digitale oder alternative Prüfungsformate berücksichtigt, bezweifelt Präsident Alfred Forchel: "Es gibt Möglichkeiten auf die Situation zu reagieren. Da ist vielleicht auch eine Chance versteckt, aber im Vordergrund steht die nicht."

FH Würzburg-Schweinfurt: Präsenz und digital

Mit einem ähnlichen Konzept plant auch die Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt (FHWS) ihre Semesterprüfungen. Es sei davon auszugehen, dass die Mehrheit der schriftlichen Prüfungen in Präsenz durchgeführt werden, erklärt Pressesprecherin Katja Bolza-Schünemann. Die Anzahl der schriftlichen Prüfungen soll nach Möglichkeit reduziert und durch Alternativen, wie mündliche Prüfungen oder kleine Hausarbeiten, ergänzt werden.

Digitale Klausuren in Pilotphase

Darüber hinaus habe die FHWS eine Pilotphase gestartet, um die Durchführbarkeit von schriftlichen Fernprüfungen in Form digitaler Klausuren zu erproben. Solche Prüfungen soll es jetzt vereinzelt geben. Welche schriftlichen Prüfungen zusätzlich zur Präsenzprüfung auch digital angeboten werden und was dabei zu beachten ist, werde den Studierenden zeitnah mitgeteilt. Für internationale Studierende werden nach Möglichkeit digitale Prüfungen angeboten.

Freistaat verbietet Präsenzprüfungen nicht

Die 11. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 15. Dezember 2020 erlaubt es, Prüfungen abzuhalten. Dort heißt es zwar unter Paragraph 21, dass keine Präsenzveranstaltungen stattfinden dürfen. Bei Prüfungen kann aber eine Ausnahme gemacht werden, sofern ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird.