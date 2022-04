Artikel mit Audio-Inhalten

Keine Durchfahrt: Bamberger Bürgerverein will Straßensperrung

Viele Straßen in der Bergstadt in Bamberg sind eng, die Gehsteige oft zu schmal für Fußgänger mit Kinderwagen. Ein Bürgerverein will deshalb den Durchgangsverkehr in dem Bereich stoppen – und erinnert an ein jahrzehntealtes Gutachten.