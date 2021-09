Eltern irritiert: Keine Testpflicht für Trainer in der Halle

Aufatmen beim Bayerischen Landessportverband: Nach dem jüngsten Kabinettsbeschluss sind die zahlreichen ehrenamtlichen Übungsleiter seit Anfang September von der 3G-Regel - also: geimpft, genesen oder getestet - ausgenommen. Sie werden damit den hauptamtlichen Trainern gleichgestellt – mit dem Ziel, den Breitensport unter fachkundiger Anleitung in Bayern zu gewährleisten, so das Gesundheitsministerium auf BR-Anfrage.

Kinder brauchen Test, Trainer nicht!

Mit dem Beschluss soll wohl auch verhindert werden, dass sich Ehrenamtliche durch die bald kostenpflichtigen Tests von ihrer Trainer-Aufgabe abschrecken lassen. Doch Eltern sind irritiert, dass ihre Kinder auf Corona getestet werden, ihre Übungsleiter im Turnverein aber nicht. Der Knackpunkt: In der Schule werden die Kinder engmaschig getestet, Lehrer sollen Auskunft über ihren Impfstatus geben - aber im Sportverein ist alles anders.

Peter Kisters, Geschäftsführer des TSV Trudering, eines großen Breitensportvereins im Münchner Osten sagt dazu: "Eine solche Regelung ist etwas verwunderlich. Wir wollen unseren Übungsleitern nahelegen, dass Ungeimpfte getestet in die Halle kommen sollen, auch wenn wir sie nicht dazu verpflichten können."

Coronatests vom Verein gesponsert

Einige Abteilungen des TSV Trudering bieten bereits vor jedem Hallentraining Selbsttests an – auch für die Trainerinnen und Trainer. Die zwei bis vier Euro pro Test zahlt zumindest derzeit die Abteilungskasse.

Schülerinnen und Schüler indes brauchen auch in Zukunft nichts zu zahlen: Sie werden ohnehin künftig jeden zweiten Tag in der Schule getestet. Und dieser Test gilt auch für den Sportverein.