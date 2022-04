Keine Maskenpflicht: Was das für Risikogruppen bedeutet

Die meisten Corona-Maßnahmen sind seit heute in Bayern aufgehoben – so auch die Maskenpflicht in vielen Bereichen. Was für viele Menschen mehr Freiheit bedeutet, kann für Risikogruppen Einschränkungen zur Folge haben. Denn noch sind die Infektionszahlen hoch, das Risiko sich anzustecken ebenso. Für ältere Menschen oder Vorerkrankte kann die Maske lebenswichtig sein.

Wer zählt zu Risikogruppen?

Das Robert-Koch-Institut (RKI) spricht von Risikogruppen oder vulnerablen Gruppen, wenn die Betroffenen ein höheres Risiko haben für einen schweren Verlauf von Covid-19. Das betrifft zum einen ältere Menschen, aber auch viele mit Vorerkrankungen. Dazu zählen etwa Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lungen-Erkrankungen oder Krebs. Auch Patienten mit Immunschwäche-Krankheiten oder solche, die Medikamente nehmen, die das Immunsystem herabsetzen, haben ein hohes Risiko. Das ist etwa nach Organtransplantationen der Fall.

"Ein gefährliches Spiel"

Jochen Hampl leidet seit seiner Geburt an Mukoviszidose. Eine Erbkrankheit, bei der die Organe verschleimen. Vor 16 Jahren hat er eine Lunge transplantiert bekommen. Seitdem muss er starke Medikamente nehmen, die sein Immunsystem herunterfahren. Er ist dadurch immunsupprimiert. Das Risiko einer Ansteckung ist hoch. Jochen Hampl ist zwar vollständig gegen Corona geimpft, dennoch weiß man derzeit noch nicht, wie schwer sich eine Infektion bei ihm als Transplantationspatienten auswirken würde.

Als Vater zweier Schulkinder kann sich Jochen Hampl nicht komplett abschotten. Umso wichtiger sind für ihn Abstands- und Hygieneregeln und vor allem das Tragen eines Mundschutzes. Er wird deshalb weiterhin seine Maske tragen und hofft darauf, dass viele andere das ebenfalls tun.

Virologin sieht Lockerungen kritisch

Die Maskenpflicht auch in Innenräumen komplett aufzugeben, hält die Virologin Ulrike Protzer vom Münchner Universitätsklinikum rechts der Isar "für einen großen Fehler". Für so einen Schritt seien die Infektionszahlen zu hoch und die Risikogruppen würden durch die Lockerungen zusätzlich gefährdet. Zwar könnten Betroffene natürlich eine Maske tragen, aber die Virologin mahnt, "es müssen alle Maske tragen, damit der Effekt erreicht wird".

Studie: Hoher Schutz durch FFP2-Masken

Wie effektiv FFP2-Masken tatsächlich sind, haben Forschende in verschiedenen Studien weltweit untersucht, zuletzt auch ein Forscherteam des Max-Planck-Instituts in Göttingen. Das Ergebnis: Treffen eine infizierte und eine nicht-infizierte Person aufeinander und tragen beide eine gutsitzende FFP2-Maske, dann ist selbst nach 20 Minuten das maximale Ansteckungsrisiko auch auf kürzeste Distanz kaum mehr als ein Promille. Das Forscherteam geht außerdem davon aus, dass für einen wirkungsvollen Infektionsschutz vor allem die infizierte Person eine möglichst gut filternde und dicht schließende Maske tragen sollte.

"Lockerungen kommen zu früh"

Auf den Schutz der Maske setzt auch Natascha weiterhin. Die junge Frau ist vor fünf Jahren an Leukämie erkrankt. Jetzt fühlt sie sich endlich wieder gesund und freut sich darauf, ein fast normales Leben führen zu können. "Nach fünf Jahren reicht es auch mir natürlich, mich immer einzuschränken", erzählt Natascha. Sie kann allerdings nicht nachvollziehen, wieso die Maßnahmen bereits jetzt bei immer noch hohen Infektionszahlen gelockert werden. Auch die onkologischen Fachgesellschaften warnen nun davor, dass Schutzmaßnahmen durch die Lockerungen außer Acht gelassen werden könnten. Sie rufen Patienten wie Kontaktpersonen dazu auf, verstärkt auf Hygieneregeln, Maskentragen und Testen zu achten.

Freude und Sorge zugleich

Etwa ins Kino zu gehen kommt für Natascha noch nicht in Frage. So geht es auch Bastian. Er ist während der Pandemie an Hodenkrebs erkrankt. Nach Operation und Chemotherapie fühlt er sich wieder recht gut, aber diesen Erfolg will er nicht aufs Spiel setzen und meidet daher noch Menschenansammlungen. Das Gefühl von Freude und Sorge zugleich teilen Natascha und Bastian mit vielen Krebserkrankten. Die beiden engagieren sich für die "Deutsche Stiftung junge Menschen mit Krebs" und tauschen sich regelmäßig mit Betroffenen aus.

Bastian kann die Freude über die Lockerungen verstehen, dennoch hofft er darauf, dass die Menschen aus der Pandemie auch etwas gelernt haben und achtsamer füreinander bleiben.