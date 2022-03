Keine Chip-Fabrik: Pläne für Kasernen-Gelände bei Schweinfurt

Wo in Deutschland wird der Halbleiter-Konzern Intel eine neue Chipfabrik aufbauen? In der Standort-Überlegung war auch ein Gelände im Raum Schweinfurt. Die Entscheidung ist mittlerweile gefallen – und zwar gegen den Standort in Unterfranken. Das neue Werk wird in Magdeburg gebaut. Das Landratsamt Schweinfurt findet diese Entscheidung aber nicht überraschend.

Gelände bei Schweinfurt erfüllt strengere Auswahlkriterien nicht

Wie es auf BR-Anfrage heißt, habe das Landratsamt bereits damit gerechnet, dass der Halbleiter-Konzern seine neue Chip-Fabrik nicht auf dem Gelände der ehemaligen Conn Barracks in Geldersheim errichten wird. Anfangs habe Intel für den Aufbau einer europäischen Chipfertigung eine Fläche mit mindestens 112 Hektar gesucht. Diese Anforderung hätte das Gelände der ehemaligen Conn Barracks, das zwischen Geldersheim und Niederwerrn liegt, erfüllt.

Im Laufe des Standortauswahlverfahrens habe Intel seine Anforderungen präzisiert. Dazu zählte eine Anbindung oder Nähe zu einem Flughafen. Zudem sei auch die Flächenanforderung deutlich erhöht worden. Zuletzt habe sich Intel 500 Hektar für zwei Fabriken gewünscht. Diese Kriterien konnte das über 200 Hektar große Gelände der ehemaligen Conn Barracks nicht erfüllen.

Weitere Pläne für Nutzung des Gewerbeparks

Somit habe sich bereits abgezeichnet, dass der Standortvorschlag Region Schweinfurt nicht mehr "prioritär" von Intel weiterverfolgt werden würde. Der Zweckverband Interkommunaler Gewerbepark Conn Barracks ist für die Weiternutzung des Geländes zuständig. Dieser besteht aus den Gemeinden Geldersheim und Niederwerrn sowie der Stadt und dem Landkreis Schweinfurt.

Der Landkreis Schweinfurt beabsichtigt als einer der vier kommunalen Partner weiterhin auf dem Kasernengelände einen Industrie- und Gewerbepark mit etwa 100 Hektar zu verwirklichen. Das Landratsamt ergänzte: "Diese Planungen wurden und werden unabhängig von der Intel-Anfrage weiterverfolgt, insofern ist nach dieser Absage der Blick definitiv nach vorne gerichtet." Insbesondere solle eine Vernetzung der künftigen Ansiedelungen mit bestehenden Unternehmen und Forschungseinrichtungen erfolgen. Somit sollen Entwicklungen entlang von Wertschöpfungsketten sowie Synergien zwischen Produktion, Forschung, Entwicklung, Hochschule und Industrie ermöglicht werden.

Mehrere bayerische Fabrik-Standorte in der Auswahl

Laut dem Landratsamt Schweinfurt sind in Magdeburg im Rahmen des umfassenden europaweitem Investitionsprogramms, das Intel kürzlich vorstellte, nun zwei Fabriken geplant. Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) erklärte: "Auch Bayern war mit mehreren Standorten in der Auswahl, die aus unserer Sicht ebenfalls geeignet gewesen wären. Vor allem der Fliegerhorst Penzing stand mit einer hervorragenden Bewerbung weit oben auf der Auswahlliste des Unternehmens." Am Ende habe ein offenbar sehr hoher Flächenbedarf den Ausschlag für Magdeburg gegeben.

Forschung und Entwicklung von Chip-Design in Bayern

Die Entscheidung für einen deutschen Standort in Magdeburg biete Bayern hervorragende Chancen für eine engere Zusammenarbeit im Halbleiterbereich. Weiter sagte Aiwanger: "Während in Sachsen-Anhalt mit der Mega-Fabrik Produktionskapazitäten aufgebaut werden, die weit über die Landesgrenzen hinaus Lieferketten sichern, werden wir im Freistaat konsequent den Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung von Chip-Design legen. Deshalb habe ich bereits im Herbst 2021 die Bayrische Halbleiterstrategie ins Leben gerufen."