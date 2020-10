Keine Busse, keine Trams: Warnstreiks im ÖPNV in Schwaben

In Augsburg gilt der Aufruf der Gewerkschaft Verdi zum Warnstreik ihren Mitgliedern bei den Stadtwerken Augsburg Verkehrs GmbH, der AVG Augsburg Verkehrs GmbH sowie den Mitgliedern bei der asg Augsburger Verkehrsservicegesellschaft mbH. Letztere sind zu einem Solidaritätsstreik aufgerufen. Die Verdi Mitglieder sollen am Montag von 0 bis 24 Uhr die Arbeit niederlegen.

Kaum Busse und Straßenbahnen

Laut den Augsburger Stadtwerken muss deshalb mit massiven Einschränkungen bei Bus- und Straßenbahnlinien gerechnet werden, das hätten die Erfahrungen der vergangenen Streiktage gezeigt. Der ÖPNV werde nach Einschätzung der Stadtwerke voraussichtlich weitgehend zum Erliegen kommen.

Nachdem die Stadtwerke keine Angaben hätten, wie viele Mitarbeitende den Streikaufrufen folgen werden, kann kein Notfall-Fahrplan aufgestellt werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke. Es sei außerdem unklar, wie viele Fahrzeuge überhaupt ausrücken könnten. Bei den zurückliegen Warnstreiks seien nur sehr wenige Busse und Trams im Einsatz gewesen. Die Stadtwerke bitten die Fahrgäste, sich darauf einzustellen und frühzeitig mit anderen Möglichkeiten zu planen.

Warnstreiks auch in Kaufbeuren

Auch beim Busunternehmen VG Kirchweihtal in Kaufbeuren kommt es am Montag und Dienstag erneut zu Warnstreiks. Einige Linien sollen zwar fahren, aber der Großteil der Verbindungen in Kaufbeuren und im Ostallgäu wird wahrscheinlich ausfallen.

Betroffen sind nur die Linien, die von der Verkehrsgesellschaft Kirchweihtal bedient werden, denn nur diese Mitarbeiter beteiligen sich am Warnstreik. Das liegt nach Angaben der Gewerkschaft zunächst an der Bereitschaft der Busfahrer hier ihre Arbeit niederzulegen. Bei kleineren Unternehmen sei das oft schwierig und einzelne Gewerkschaftsmitglieder wolle man auf keinen Fall zum Streik auffordern.

Mehr Geld für Busfahrer im privaten Omnibusgewerbe

Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Busfahrer im privaten Omnibusgewerbe 3,50 Euro mehr pro Stunde. Im Moment betrage das Einstiegsgehalt 12,81 Euro, so die Gewerkschaft. Ein Verhandlungstermin oder ein Angebot von Arbeitgeberseite liegt nach Gewerkschaftsangaben nicht vor. Die Warnstreiks sollen um 4 Uhr 20 beginnen und bis in die Nacht zum Mittwoch andauern. Mit dem Warnstreik im ÖPNV möchte die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeber vor der dritten Tarif-Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst erhöhen.