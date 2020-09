Keine Bombe in Weiden: ILS bleibt bis Montag in München

Nachdem eine Evakuierungsaktion in Weiden am Sonntag abgesagt worden ist, sind die Vorbereitungen dafür abgebrochen worden. Die vermutete Bombe auf dem Gelände des Fußballstadions hat sich als Abwurfbehälter mit Brandsätzen entpuppt. Die sogenannten Stabbrand-Bomben werden am Freitag und am Montag unschädlich gemacht und entsorgt.

Das ist nicht so gefährlich, wie eine Entschärfung eines Sprengkörpers. Deshalb wurde die Evakuierungsaktion abgesagt.

ILS-Mitarbeiter bleiben bis Montag in München

Die Integrierte Leitstelle Nordoberpfalz wurde bereits in den vergangenen Tagen komplett nach München verlegt und ging wenige Stunden vor der Entwarnung gestern erfolgreich in Betrieb. Laut ILS-Leiter Jürgen Meyer bleiben die 15 Disponenten auch wie geplant bis Montag in der Not-Leitstelle in München. Die Einsatzkräfte sehen das nun als Übung, um Erfahrung zu sammeln.

Verlegung kostete 100.000 Euro

Eine vorübergehende Komplett-Verlegung einer Leitstelle war ein Novum in Deutschland. Jetzt wollen die Weidener Disponenten weitere Erfahrungen damit sammeln und eventuell auch an andere Leitstellen weiter geben. Anrufer aus der nördlichen Oberpfalz, die über die Notrufnummer 112 Hilfe suchen, merken nichts von der Verlegung. Allein die Verlegung der Leitstelle in die Landeshauptstadt hat über 100.000 Euro gekostet. Der Weiterbetrieb bis Montag mehre die Kosten aber nicht, so Meyer. Zudem sei eine spontane technische Rückschaltung bereits heute oder morgen rein technisch und organisatorisch nahezu unmöglich.

Auch in den beiden geplanten Notquartieren, in der Turnhalle der Europa-Berufsschule und in der Max-Reger-Halle, wurde bereits für den Sonntag einiges aufgebaut und vorbereitet. Hier wird wieder abgebaut.

Boden Schritt für Schritt aufgegraben

Die Stadt wollte auf Nummer sicher gehen und grub auf Rat der Experten den Boden an dem Verdachtspunkt mit Bedacht und Schritt für Schritt auf, damit das vermutete Kampfmittel identifiziert werden konnte. Um eine spontane Evakuierung der systemrelevanten Einrichtungen wie der Leitstelle, des Klinikums oder auch eines Seniorenheims zu vermeiden, begannen frühzeitig die Planungen der Evakuierungsaktion.

Auf dem Gelände des Verdachtspunktes sollen Sportplätze entstehen. Es befindet sich in Eigentum der Stadt, die auch für die Kosten aufkommen muss..