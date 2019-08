Keine Blaualgen: Badebucht am Mandichosee wieder freigegeben

Nach mehreren Tests steht fest: Der Mandichosee bei Merching im Landkreis Aichach-Friedberg ist nicht mit Blaualgen verunreinigt. Proben, die das zuständige Wasserwirtschaftsamt Donauwörth genommen und analysiert haben, zeigen keine erhöhte Belastung. Auch das Gesundheitsamt des Landkreises Aichach-Friedberg gibt Entwarnung: Eine für Menschen gefährliche Blaualgenkonzentration kann definitiv ausgeschlossen werden. Das Badeverbot am Mandichosee ist deswegen aufgehoben.

Hunde starben nach Bad im See

Das Verbot war am Sonntag ausgesprochen worden, nachdem zwei Hunde nach einem Bad im See gestorben waren. Weil es an den vergangenen Tagen heiß war, konnte zunächst ein starker Blaualgenbefall nicht ausgeschlossen werden. Dabei handelt es sich nicht um Algen, sondern um Bakterien, die Wasser blaugrün färben. In hoher Konzentration können Blaualgen wie ein Nervengift wirken. Wenn Hunde viel belastetes Wasser trinken, reagieren sie besonders empfindlich darauf.

Kein Hinweis auf Giftköder

Was zum Tod der zwei Tiere geführt hat, ist weiter unklar. Bislang deutet auch nichts darauf hin, dass Giftköder ausgelegt sein könnten. Die Friedberger Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Sie bittet Hundebesitzer um erhöhte Aufmerksamkeit, wenn sie mit ihren Tieren am Mandichosee unterwegs sind.