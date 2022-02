Fränkische Weinkönigin 2022: Niemand will die Krone

Pandemiebedingt ist keine den Regularien entsprechende Bewerbung für die Nachfolge der Fränkischen Weinkönigin eingegangen. Das stellt Artur Steinmann fest, Präsident des Fränkischen Weinbauverbands. "Es sind offensichtlich besondere Zeiten. Die 2020 angesetzte Wahl mit vier Bewerberinnen musste leider ausfallen. Zwei Jahre später haben die Frauen nun andere Laufbahnen eingeschlagen", so Steinmann.

Außergewöhnliche Alternative im Visier

Am 20. April endet die Amtszeit von Weinkönigin Carolin Meyer. Wegen Corona war sie drei Jahre im Amt – so lang, wie keine andere Weinkönigin vor ihr. Man werde sie würdevoll und mit Dank am 20. April verabschieden.

Und was dann? Aus der Not macht der Fränkische Weinbauverband nun eine Tugend. Die Lösung heißt: 80 Prinzessinnen für eine Königin. In Franken gibt es 80 Weinprinzessinnen. Das sei einmalig in Deutschland.

Nächste Wahl im März 2023

Auf sie alle warte nun eine ganz besondere Aufgabe: Die Weinprinzessinnen sollen für ein Jahr das Amt der Fränkischen Weinkönigin übernehmen und die Silvaner Heimat Franken weit über Deutschland hinaus repräsentieren. Das habe es so schon gegeben, als die Fränkischen Weinköniginnen Nicole Then 2003 und Marlies Dumbsky 2008 zu Deutschen Weinköniginnen gewählt wurden. Auch damals hätten die Weinprinzessinnen souverän die königlichen Aufgaben in Franken übernommen, teilt der Weinbauverband mit.

Präsident Steinmann ist aber zuversichtlich, dass mit den wieder stattfindenden Weinfesten und Veranstaltungen auch der Wunsch nach der Krone bei den Weinprinzessinnen wieder stärker wird, wenn im März 2023 die nächste Weinkönigin gewählt wird.