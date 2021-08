Keine neue Bebauung im Traunsteiner Stadtteil Daxerau

Die Abstimmung im Stadtrat von Traunstein brachte eine eindeutige Mehrheit: Das Bauleitverfahren für die Daxerau wird eingestellt. CSU-Oberbürgermeister Christian Hümmer hat die Einstellung des Verfahrens gegenüber dem BR bestätigt. Kurioserweise haben einige Vertreter der Fraktion der Grünen nicht zugestimmt. Durch die dramatische Situation, zu der es vor zwei Wochen im Berchtesgadener Talkessel gekommen sei, sei es nicht mehr vertretbar in diesem Stadtteil eine Bebauung zuzulassen, so der Oberbürgermeister: "Wir müssen einfach anerkennen, dass die Extremwetterereignisse auch bei uns in der Region ganz stark zunehmen werden." Dass Traunstein zuletzt verschont geblieben sei, sei eine reine Glückssache und man könne nicht davon ausgehen, dass dies weiter so bleibe. Deshalb sei eine Bebauung nicht zu verantworten.

Ursprünglich 140 Wohnungen geplant

Auch beim Starkregenereignis vor knapp zwei Wochen gab es erneut ein leichtes Hochwasser am Röthelbach, der in die Traun mündet. Jahrelang wurde über eine Bebauung auf dem Areal am Fuß des Hochbergs diskutiert und gestritten. Geplant waren dort zunächst 140 exklusive Wohnungen: Wohnblöcke mit Tiefgaragen und Kellern, aber auch Reihenhäuser. Zuletzt war nur mehr von 60 Wohnungen die Rede.

Jahrelanger Kampf gegen Bebauungspläne

Die langjährigen Anwohner der Daxerau hatten jahrlang gegen die Bebauungspläne mobil gemacht und sich sogar an den Petitionsausschuss im Landtag gewandt. Sie befürchteten eine massive Versiegelung der Fäche und Überflutungen durch das Wasser des nahen Röthelbachs, durch Oberflächenwasser der Hangleite, durch die Traun und durch steigendes Grundwasser. Der Initiator der Bürgerinitiative und Anwohner der Daxerau Alexander Callegari zeigt sich über die Entscheidung des Traunsteiner Stadtrats höchst erfreut. Es wäre unverantwortlich gewesen in der Daxerau zu bauen, sagte Callegari zum BR. Die Frage sei nicht gewesen, ob, sondern wann das nächste Hochwasser kommt und welche Folgekosten für Straßensanierungen oder Hochwasserschutz auf die Stadt Traunstein zugekommen wären.

Überschwemmungen befürchtet

Auch die weiter nördlich liegenden Gemeinden Nussdorf, Altenmarkt und Traunreut hatten sich gegen die Bebauung ausgesprochen. Sie befürchteten ebenfalls eine Überschwemmung ihrer Gebiete. Das Gelände samt Planungen war vor einigen Jahren von der Traunsteiner Planungsgruppe an einen Rosenheimer Investor verkauft worden.