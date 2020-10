Keine Beachtung für DenkOrt Deportationen

Kritik am Umgang mit Denkmal in Schweinfurt

Auch in Schweinfurt gibt es ein Koffer-Gegenstück: Neben dem Denkmal für die ehemalige Synagoge in Schweinfurt. Neben diesem Denkmal, das es schon seit mehreren Jahrzehnten gibt, befindet sich sehr versteckt ein kleiner Beton-Koffer. Das Gepäckstück sieht vernachlässigt und verschmutzt aus, drum herum liegen mehrere Zigarettenstummel. Laut Oberbürgermeister Sebastian Remelé wird das Denkmal zwar zweimal die Woche gereinigt, aber ganz verhindern ließe sich das nicht. Insbesondere nach den Wochenenden sei es hier oft nicht so sauber, wie er sich das wünscht.

In Würzburg sind Macher mit der Umsetzung zufrieden

Die Initiatoren des DenkOrts Deportation am Würzburger Hauptbahnhof sind hingegen mit der Umsetzung des Gesamtkonzepts sehr zufrieden: "So gut habe ich mir das gar nicht vorgestellt", so Benita Stolz. Hier in Würzburg komme täglich um 7 Uhr das Gartenamt und räumt dort sämtlichen Schmutz weg, der über Nacht entstanden ist.