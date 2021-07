Keine Barzahlung an Kiosken im Jahnstadion Regensburg mehr

An den Kiosken im Jahnstadion Regensburg können Besucher ab sofort nicht mehr mit Bargeld zahlen. Dort werden nur noch Kredit- und Girokarten angenommen. Auch mit dem Handy können sich Fußballfans in Zukunft Snacks und Getränke kaufen.

Keine Wechselgeldrückgabe und bessere Hygiene

Wie Stadtwerk-Sprecher Martin Gottschalk dem BR sagte, möchte man damit den Verkaufsvorgang vereinfachen und beschleunigen, indem die Wechselgeldrückgabe entfällt. Ein weiterer Grund sei, dass das kontaktlose Bezahlen gegenüber der Barzahlung in der Corona-Pandemie deutlich hygienischer sei. Eine Alternative, wenn Gäste beispielsweise keine Geldkarte bei sich tragen, gebe es in Zukunft nicht mehr. Man bitte hier um Verständnis, so Gottschalk.

Eine aufladbare Stadionkarte sei ebenfalls geprüft, aber verworfen worden, weil die Gäste sonst umständlich eine Karte an einem extra Terminal aufladen hätten müssen. Die Neuerung wird zum ersten Mal beim ersten Heimspiel des SSV Jahn am kommenden Samstag in Kraft treten.

Bargeldzahlung nur an Parkautomaten

Das Einzige, was weiterhin sowohl mit Bargeld als auch mit Karte bezahlt werden könne, seien die Parkautomaten auf den Parkplätzen. Dass auch diese in Zukunft nach und nach mit einem ausschließlich bargeldlosen Bezahlsystem ausgestattet werden, ist für Gottschalk aber vorerst ausgeschlossen: "Das hängt auch damit zusammen, dass die Parkscheinautomaten dann komplett neu angeschafft werden müssten. Im Moment bleibt es dabei, dass man hier auch mit Münzen zahlen kann."