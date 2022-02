Keine Azubis: Nürnberger Friseur Marcel Schneider in Sorge

Marcel Schneider ist verzweifelt. Seit 24 Jahren bildet er Friseur-Azubis aus. Aber das hat er noch nicht erlebt: Dem Nürnberger Coiffeur geht der Nachwuchs aus. Vor Corona habe er in guten Jahren zwischen 15 und 20 Bewerbungen gehabt, vergangenes Jahr seien es während der Pandemie noch fünf Bewerbungen gewesen. Da habe er sich das erste Mal richtig Gedanken über die Zukunft der Zunft gemacht.

Azubis aus dem Irak sichern bei Marcel Schneider den Nachwuchs

Aktuell beschäftigt Marcel Schneider zwei Azubis. Sie sind beide aus dem Irak geflüchtet. Elias ist 20 Jahre alt und im zweiten Lehrjahr, sein Kollege im ersten. Schneider ist froh, dass er die beiden jungen Menschen bei der Ausbildung zum Friseur unterstützen kann. "Hätten wir diese Menschen mit Migrationshintergrund nicht, stünden wir noch schlechter da. Ich bin wirklich dankbar, dass ich diese jungen Menschen in Ausbildung bringen kann."

Friseur-Azubis sind Mangelware

Ob der 52-Jährige im kommenden Ausbildungsjahr neue Azubis bekommt, ist fraglich. Stand heute hat der Nürnberger Friseur keine einzige Bewerbung auf dem Tisch. Nicht einmal Interessierte für ein Praktikum gibt es. Die Haarbranche ist – nicht erst seit Corona – in der Krise. Das bestätigt auch der Landesinnungsverband des bayerischen Friseurhandwerks: "Die Situation ist dramatisch. In Zahlen kann man das belegen: Wir haben seit der Jahrtausendwende einen Rückgang an Auszubildenden von rund 62 Prozent", sagt Landesinnungsmeister Christian Kaiser. Etwas weniger stark sei der Rückgang lediglich in den Jahren 2016/17 gewesen, was "auf die Flucht zurückzuführen" ist. Aber auch diese Entwicklung ebbe momentan wieder ab.

Zunehmende Akademisierung ist ein Problem fürs Handwerk

"Es liegt an unserem Bildungssystem. Da hat die Politik einiges verschlafen", zieht der Nürnberger Friseur Marcel Schneider die ernüchternde Bilanz. "Das Handwerk wurde systematisch klein geredet." Wenn man nach der vierten Klasse sein Kind in die Mittelschule schickt, bekäme man als Familie fast schon einen sozialen Stempel aufgedrückt. Den Rückgang der Schulabsolventen identifiziert auch Christian Kaiser als ein Hauptproblem: "Es gibt einfach immer weniger Schüler. Das ist die demografische Entwicklung."

Die Not mit dem lieben Geld

Auch kein Geheimnis: Friseure stehen viel, haben lange Arbeitszeiten, gern auch mal samstags. All das befördert ein Image, das besser sein könnte. Das Gehalt im Übrigen auch. Laut einer aktuellen Umfrage der Arbeitgeber-Plattform Kununu rangiert der Friseurberuf unter den Top 10 der am schlechtbezahltesten Jobs in Deutschland.

Aber, sagt Coiffeur Schneider, auch als Friseur könne man gutes Geld verdienen, wenngleich er dafür plädiere die Ausbildungsvergütung anzuheben. Derzeit verdiene ein Azubi im ersten Lehrjahr 600 Euro, im zweiten knapp 700 Euro und im dritten knapp 800 Euro. "Man muss dann aber auch das Steuerrecht ändern. Denn wenn ein Azubi mehr als gut 900 Euro verdient", müsse dieser auch Steuern bezahlen und dann sei der Mehrwert wieder dahin.

Und Christian Kaiser vom Landesinnungsverband führt aus, dass es auch Studien gebe, die belegen, dass das Geld bei der Berufswahl nicht ausschlaggebend ist. Gerade der Friseurberuf sei doch ein wunderschöner Beruf mit vielen Facetten. Rechne man außerdem das Trinkgeld noch hinzu, "stehen Friseure in ihrer Ausbildung gar nicht so viel schlechter da.

Wenige Azubis und wenige Ausbildungsbetriebe

Ein anderes weitreichendes Problem in der Branche: Nicht nur die Auszubildenden fehlen. Es gibt auch immer weniger Salons, die noch ausbilden können oder wollen. Rund 34 Prozent der Friseurbetriebe hätten zur Jahrtausendwende noch ausgebildet, aktuell sind es gerade mal zehn Prozent, so der Landesinnungsmeister. Hinzu komme laut Kaiser, dass den zahlreichen Barbershops, die derzeit entstehen, Ausnahmebewilligungen erteilt würden. Demgemäß erfüllten diese dann zwar die Voraussetzung für eine Selbstständigkeit, nicht aber die Voraussetzung für einen Ausbildungsbetrieb. Die logische Folge: Nicht nur Azubis fehlen, sondern auch Betriebe, die vollumfänglich ausbilden.

Natürlich hätten auch die Barbershops ihre Berechtigung, ergänzt Marcel Schneider. Trotzdem sollte man im klassischen Friseurhandwerk alle Genre bedienen und diese dann auch ausbilden. Es sei wichtig für die Zukunft der Branche, dass man nicht nur einen Barbershop macht, sondern "dass wir für Damen und Herren da sind".

Wie entkommt man dem Dilemma 'Fachkräftemangel"

Schwindende Schülerzahlen, zunehmende Akademisierung, weniger Ausbildungsbetriebe – die Gründe für das Dilemma sind vielschichtig. Und genauso vielschichtig wird das Thema "Fachkräftemangel" in der Zunft diskutiert. Zum einen müsse man bei berufsvorbereitenden Maßnahmen, bei der Berufsintegration aber auch bei der Berufswerbung wieder aktiv werden. "Wir hoffen, dass dieses Jahr wieder Bildungsmessen möglich sind. Der Berufsbildungskongress zum Beispiel soll im Herbst in Nürnberg stattfinden, so Landesinnungsmeister Christian Kaiser. Zum anderen müsse man flexibler werden und eventuell auch für Seiten- und Quereinsteiger Chancen bieten.

Der Nürnberger Friseurmeister Marcel Schneider hat unterdessen die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, doch noch bis September ein bis zwei ausbildungswillige junge Menschen zu finden. Er kann sich auch vorstellen, eine Kampagne zu starten, um wieder mehr junge Menschen für das Handwerk und eben auch seinen Beruf zu begeistern: "Man muss den Beruf nach außen bringen. Allein mit Menschen zu arbeiten, das ist etwas ganz Wunderbares. Der Friseurberuf ist unwahrscheinlich kreativ. Man kann viel Gutes tun und vor allen Dingen sieht man am Ende des Tages das Ergebnis. Das gibt auch ein Stück weit ein Glücksgefühl."