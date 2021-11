Keine aufschiebbaren Behandlungen mehr in Oberfrankens Kliniken

Wegen der dramatischen Entwicklung auf den Intensivstationen wird es ab Mittwoch in 13 Krankenhäusern in Oberfranken vorerst keine "aufschiebbaren stationären Behandlungen" mehr geben. Diese so genannten Covid-19-Schwerpunktkrankenhäuser seien verpflichtet, Plätze auf den Stationen für die Behandlung von Corona-, Notfall- und weitere Patienten zu reservieren, deren Behandlung nicht verschoben werden kann, teilte die Regierung von Oberfranken mit.

"Anlass zur Besorgnis"

"Die aktuelle Entwicklung gibt auch in Oberfranken großen Anlass zur Besorgnis. Das Personal in den Kliniken arbeitet bereits seit geraumer Zeit an der Belastungsgrenze", erklärt Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz.

Im Wochenvergleich sei die Anzahl der Corona-Patienten auf bayerischen Intensivstationen am Freitag von 887 auf 1.029 gestiegen. Auch in den Krankenhäusern Oberfrankens sei diese dramatische Entwicklung zu spüren. Das Personal in den Kliniken arbeite bereits seit geraumer Zeit an der Belastungsgrenze, so die Regierungspräsidentin weiter. Die sich zuspitzende Lage in den Krankenhäusern erfordere ein entschiedenes Handeln. Die Maßnahme stützt sich auf den Notfallplan Corona-Pandemie der Staatsregierung.

Herz- und Tumor-Operationen nicht betroffen

Die Versorgung von Patienten könne nicht mehr ausschließlich durch Verlegungen innerhalb Bayerns gewährleistet werden, erklärt die Regierung von Oberfranken. Das weiterhin sehr dynamische Pandemiegeschehen erfordere daher einheitliche Regelungen für den ganzen Regierungsbezirk.

Betroffen sind Eingriffe, die ohne dauerhaften Schaden für Patienten aufgeschoben werden können, wie Knie- und Hüft-Operationen bei Gelenkverschleiß. Zeitkritische Behandlungen wie Herz- oder Tumor-Operationen zählen nicht dazu.

13 Corona-Schwerpunktkrankenhäuser in Oberfranken

In jedem bayerischen Regierungsbezirk gibt es Covid-19-Schwerpunktkrankenhäuser. In Oberfranken sind es 13.

Sozialstiftung Bamberg

Klinikum Forchheim-Fränkische Schweiz gGmbH mit der Betriebsstätte Forchheim

Juraklinik Scheßlitz

Steigerwaldklinik Burgebrach

Klinikum Bayreuth GmbH mit dem Klinikum Bayreuth und der Klinik Hohe Warte Bayreuth

Klinikum Kulmbach

Sana Klinik Pegnitz

Regiomed Klinikum Coburg

HELIOS Frankenwaldklinik Kronach

Helmut-G.-Walther-Klinikum Lichtenfels

Sana Klinikum Hof

Kliniken HochFranken mit den Betriebsstätten Münchberg und Naila

Klinikum Fichtelgebirge gGmbH mit den Betriebsstätten Marktredwitz und Selb

Darüber hinaus wurden auch die Klinik Neustadt bei Coburg und das Bezirksklinikum Obermain ab 1. Dezember 2021 zur Aufnahme von Covid-19-Patienten verpflichtet. Die Klinik Neustadt bei Coburg hat für diesen Zweck mindestens acht Betten und das Bezirksklinikum Obermain mindestens 20 Betten bereitzustellen.