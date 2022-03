Keine Auffälligkeiten bei radioaktiver Strahlung in Bayern

Ein Messnetz des Landesamtes für Umwelt mit Sitz in Augsburg hat die Strahlungswerte in Bayern im Blick. Und das Landesamt gibt Entwarnung. Alles im grünen Bereich, heißt es. Allein in Schwaben betreibt das Landesamt sieben automatische Messstationen für Strahlenbelastung, unter anderem in Augsburg, Kempten, Lindau und Gundremmingen. Derzeit zeigten die Messwerte keine Auffälligkeiten, so die Behörde. Die radiologische Lage sei unverändert stabil. Alle Messstellen würden kontinuierlich und aufmerksam beobachtet und jede Abweichung sofort gemeldet.

Auch Bundesamt für Strahlenschutz achtet auf Radioaktivität

Auch das Bundesamt für Strahlenschutz beobachtet die Lage. Dem Bundesamt liegen nach eigenen Angaben derzeit keine belegbaren Hinweise dafür vor, dass radioaktive Stoffe in der Ukraine in erhöhtem Maße ausgetreten sind. Wegen der Kämpfe dort seien zwar nur wenige Informationen verfügbar und diese schwer zu überprüfen. Radiologische Auswirkungen auf Deutschland aber seien nach dem Stand der verfügbaren Informationen nicht zu befürchten.

Strahlung in Bayern nach Reaktorunfall von Tschernobyl bis heute erhöht

Der Reaktorunfall von Tschernobyl gilt als der weltweit schwerste Unfall in einem Atomkraftwerk weltweit. Bis heute sind nach der Reaktorexplosion von Tschernobyl etwa einige Pilzarten in bayerischen Wäldern radioaktiv belastet.

Seit dem Jahr 2019 ist um die Atomruine im Norden der Ukraine eine neue Schutzhülle in Betrieb, die den Austritt radioaktiver Strahlung verhindern soll. Am Donnerstag eroberten russische Truppen die Sperrzone um den Unfallreaktor. In der Ukraine gibt es 15 noch laufende Reaktoren in den vier Kernkraftwerken Chmelnyzkyj, Riwne, Saporischschja und "Süd-Ukraine" nahe der Stadt Juschnoukrajinsk.