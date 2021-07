Keine 330 Euro von Mutter oder Ehefrau: Mann muss in Haft

Personenkontrolle am Bahnhof in Kirchenlaibach im Landkreis Bayreuth am Dienstag: Dabei stellte sich heraus, dass der 23-Jährige wegen unerlaubten Waffenbesitzes zur Fahndung ausgeschrieben war. Seit 2019 war er von der Staatsanwaltschaft Würzburg gesucht worden, weil er eine Geldstrafe wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz nicht gezahlt hatte.

Mutter und Ehefrau wollten Geldstrafe für den Mann nicht bezahlen

Weil er die offene Summe von 330 Euro nicht bezahlen konnte, drohte ihm die Ersatzfreiheitsstrafe, also Haft. Der 23-Jährige rief zunächst seine Mutter an und bat sie, für ihn die Gelstrafe zu bezahlen. Diese lehnte jedoch ab, teilte die Polizei weiter mit. Auch bei seiner Gattin stieß der 23-Jährige auf kein Gehör. Sie befinde sich selbst in einem finanziellen Engpass, ließ sie ihren Ehemann wissen.

Mann muss Ersatzfreiheitsstrafe nun im Gefängnis absitzen

Die Polizei brachte den Mann deshalb in die Justizvollzugsanstalt Bayreuth, wo er eine Ersatzfreiheitsstrafe wegen der nicht bezahlten 330 Euro Geldstrafe antreten muss.