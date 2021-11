Ministerium bleibt hart: Keine 2G-Ausnahme nach 12. Geburtstag

Sie können einen vollständigen Impfschutz noch gar nicht haben: Kinder, die ihren 12. Geburtstag feiern oder vor kurzem gefeiert haben. Denn bisher sind Corona-Impfstoffe in der EU erst für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen. Selbst wenn frisch gebackene Zwölfjährige gleich nach dem Geburtstag ihre erste Spritze bekommen, dauert es mindestens fünf bis sechs Wochen, bis sie als vollständig geimpft gelten. Die 2G-Regeln - also Zugang nur für Geimpfte und Genesene - gelten im Freistaat in vielen Bereichen trotzdem ab dem 12. Geburtstag.

Damit darf ein Teil der Zwölfjährigen über Wochen nicht ins Museum, ins Kino oder den Zoo - obwohl sie überhaupt keine Möglichkeit hatten, sich impfen zu lassen, obwohl sie in der Schule dreimal pro Woche getestet werden. Jetzt steht fest: Trotz der Kritik betroffener Eltern bleibt das bayerische Gesundheitsministerium bei der bisherigen Regelung. "Aufgrund des derzeitigen massiven Infektionsgeschehens kann über Zwölfjährigen aktuell keine dreimonatige Karenzzeit eingeräumt werden", teilte eine Ministeriumssprecher dem BR auf Anfrage mit.

Unmut bei betroffenen Eltern

In den vergangenen Tagen hatten mehrere Leser an die BR24-Redaktion die Bitte gerichtet, dieser Detailfrage nachzugehen. Sein Sohn werde am 25. Dezember zwölf Jahre alt und werde dann "von heute auf morgen" als ungeimpft gelten, beklagte beispielsweise ein Familienvater. "Was kann er dafür? Rein gar nichts!" Wegen der Feiertage werde sein Sohn wahrscheinlich erst im März vollständig geimpft sein. "Also: Ab Geburtstag, bei anhaltender 2G-Regel, drei Monate Ausschluss von Aktivitäten." Da habe die Politik "überhaupt nicht logisch nachgedacht".

Eine Frau aus Oberfranken schrieb: "Ich frage mich, mit was es zu rechtfertigen ist, Kinder, die jetzt gerade zwölf werden, vom Leben auszuschließen, ohne dass sie die Möglichkeit haben, über Nacht doppelt geimpft zu sein. Wie unfair." Ihr Sohn sei am 1. November zwölf geworden - und es sei aktuell unmöglich, einen Impftermin zu finden. "Die bayerische Regierung bestraft mal wieder die Kinder und Jugendlichen." Eine andere Frau fragte: "Wie sieht es mit Kindern aus, die bis Weihnachten zwölf werden? Ab dem Geburtstag darf dann ein Kind nicht mehr zum Sport, obwohl es vorher nicht einmal die Möglichkeit des Impfen gehabt hat?"

Zwar dürfen Schülerinnen und Schüler in Bayern vorerst zumindest am Sporttraining, an Theater- oder Musikproben teilnehmen - laut Staatsregierung aber nur bis Jahresende. Seit diesem Mittwoch können 12- bis 17-Jährige, die regelmäßig in der Schule getestet werden, auch wieder ins Café oder Restaurant. Unverändert dürfen sie aber nicht ins Kino, Theater, ins Museum, Fußballstadion, in den Zoo oder in eine Seilbahn. Mehrere bayerische Minister hatten diese Regelung in den vergangenen Tagen mit Verweis auf die Infektionslage verteidigt.

Initiative wirft Staatsregierung "Ignoranz" vor

Kritik kommt vom Verein "Initiative Familien". "Dass die Staatsregierung sich weiterhin weigert, wenigstens eine Regelung für die Kinder zu finden, die gerade zwölf geworden sind und die eben nicht über Nacht vollständig geimpft sein können, zeigt wieder einmal die Ignoranz der in Bayern Regierenden gegenüber Kindern und Jugendlichen", beklagte Sprecher Tobias Oelbaum. "Von einer Priorität für Kinder und Jugendliche sind wir hier weit entfernt."

Die Initiative forderte vor wenigen Tagen in einem offenen Brief an die Staatsregierung, dass für Kinder und Jugendliche uneingeschränkt 3G gelten solle, um ihnen dauerhaft Zugang zu allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu ermöglichen. Zu den mehreren tausend Unterzeichnern zählen auch Politiker von SPD, Grünen und besonders der FDP.

Eine von ihnen ist die die FDP-Jugendexpertin im Landtag, Julika Sandt. Auf BR-Anfrage kritisiert sie: Wenn Ministerpräsident Markus Söder (CSU) für Bayern nichts Besseres einfalle, als Kinder von sozialer Teilhabe auszuschließen, "sei das "ein Schlag ins Gesicht der Generation, die seit zwei Jahren unter den Maßnahmen leidet". Für die 12- bis 17-Jährigen sei 3G nötig. Das sehe nicht nur die FDP so, sondern auch der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte sowie die Ständige Impfkommission (Stiko).

Andere Bundesländer: Ausnahmen für 12- bis 17-Jährige

In der Stiko-Impfempfehlung für 12- bis 17-Jährige vom August heißt es: "Die Stiko spricht sich ausdrücklich dagegen aus, dass bei Kindern und Jugendlichen eine Impfung zur Voraussetzung sozialer Teilhabe gemacht wird."

Andere Bundesländer sind weniger streng als Bayern: Beispielsweise in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein gilt die 2G-Regel nicht für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. In Mecklenburg-Vorpommern sind 12- bis 17-Jährige bis Jahresende von der 2G-Regel ausgenommen – die aktuell nicht in allen Teilen des Bundeslandes gilt, sondern nur ab der landeseigenen Warnstufe drei von vier.