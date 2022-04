Kein zweiter Anlauf für Windkraft-Projekt in Pfettrach

Der baden-württembergische Energiekonzern EnBW plant keine Wiederaufnahme des Windkraftprojekts in Pfettrach in der Gemeinde Altdorf bei Landshut. Das teilte eine EnBW-Sprecherin am Donnerstag auf BR-Anfrage mit. Die geplante Liberalisierung der Windenergie-Regeln in Bayern kommt in diesem Fall zu spät.

Projekt-Aus nach Klage wegen 10H-Regel

Der bereits vorangeschrittene Bau eines Windrads wurde 2018 durch das Verwaltungsgericht Regensburg unter Berufung auf die sogenannte 10H-Regel erstmalig gestoppt. Windkraftgegner hatten gegen das Vorhaben geklagt. 2020 gab der Betreiber EnBW das Projekt dann vollständig auf.

"Rechtliche Grundlage fehlt weiterhin"

An dieser Entscheidung würde auch die kürzlich getroffene Entscheidung der CSU-Landtagsfraktion, die 10H-Regel zu lockern, nichts ändern, teilte EnBW mit: "Wir sehen die beschlossene Lockerung durch die CSU-Landtagsfraktion zwar als positives Signal hin auch zu einer Energiewende mit Windkraft in Bayern, allerdings ist das materielle Recht entscheidend. Noch gibt es keine rechtliche Grundlage, die eine Änderung bei der Bewertung der bestehenden Rechtslage zulässt." Eine bloße Ankündigung würde dafür nicht ausreichen, hieß es weiter.

Die umstrittene 10H-Regel gibt vor, dass der Abstand zwischen einer Windkraftanlage und der nächsten Wohnbebauung mindestens der zehnfachen Höhe des Windrads entsprechen muss. Die Anlage in Pfettrach hätte sich wesentlich näher an den nächstgelegenen Wohnhäusern befunden, wurde jedoch vor Einführung dieser Regel genehmigt.

Rückbau der Anlage ist abgeschlossen

Weil die Betreiber im Nachhinein auf ein moderneres Windrad setzten, hätte das Genehmigungsverfahren neu aufgerollt werden müssen - dann auch unter Berücksichtigung der 10H-Regel. Der Rückbau der bereits begonnenen Bauarbeiten für das Windrad sei mittlerweile erfolgt, teilte die Gemeinde Altdorf mit.