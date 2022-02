Kein Winter im Süden: Störche bleiben in Bayern

Strömender Regen, eisiger Wind: Eine überflutete Wiese zwischen der B533 und der A3 bei Hengersberg im Landkreis Deggendorf. Spaziergänger und Fahrradfahrer wissen: Hier sieht man jetzt fast immer ein Storchenpaar. Entspannt staksen die imposanten Vögel durchs Gras, trotzen dem schlechten Wetter.

Störche haben einen perfekten Kälteschutz

"Nein, die frieren nicht. Die haben eine dicke Daunenjacke an und ihre Beine sind gut durchblutet", erklärt Frater Ludwig. Mit "Daunenjacke" meint der Storchenkenner das Gefieder der Tiere. Das plustern die Vögel bei Kälte auf, sie haben so einen perfekten Kälteschutz. Der Benediktinermönch aus dem nahen Kloster Niederaltaich blickt zur Sicherheit nochmal durch sein Fernglas. Frater Ludwig engagiert sich ehrenamtlich beim Landesbund für Vogelschutz (LBV) und ist in Hengersberg sogenannter Horstbeauftragter. Seit etwa sechs Jahren, sagt der Hobby-Ornithologe, fliegen die beiden Hengersberger Störche nicht mehr in ein Winterquartier nach Süden.

Nahrungsangebot reicht, Kälte macht Störchen nichts aus

Am Radweg, der bei Hengersberg am Lieblingsplatz der Störche vorbei führt, steht ein Hinweisschild. Hundebesitzer sollen ihre Tiere an die Leine nehmen – und generell soll man die Störche nicht füttern, wird gemahnt. "Die finden auch jetzt genug Nahrung", erklärt Frater Ludwig. Störche müssen nicht jeden Tag fressen. Auf ihrem Speiseplan stehen jetzt unter anderem Mäuse, kleine Fische und Würmer. Proteinreiche Nahrung. Sollte es tatsächlich mal knapp werden, können die intelligenten Vögel auf den Tiergarten in Straubing ausweichen.

"Gaststörche" fressen mit

Dort kümmert sich Pfleger Thomas Zagelow um die Tierparkstörche. Deren Schwungfedern sind übrigens nicht gestutzt, sie können jederzeit in der Region umherfliegen. "Wir haben auch immer wieder 'Gaststörche' bei uns. Wenn die wenig zu fressen finden, kommen sie zu uns. Hier reicht das Futter immer", lächelt der Tierpfleger. "Die Tiere sind intelligenter als man meinen könnte. Unsere Störche erkennen mich sogar, wenn ich privat im Zoo bin", freut sich Thomas Zagelow. Auch er beobachtet immer mehr Störche, die in Niederbayern überwintern. "Die Winter sind milder geworden, wir haben kaum mehr eine geschlossene Schneedecke. So finden die Vögel eigentlich immer genug Würmer", erklärt der Tierpfleger.