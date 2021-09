Kein Widerspruch: Schwäbischer Milchbauer vermarktet Haferdrink

Bei Landwirtsfamilie Zott im Landkreis Augsburg steht im Kühlschrank neben der Milch auch ein Tetrapack Pflanzendrink. Vater Anton und Sohn Markus Zott gehen neue Wege und haben ihren eigenen Haferdrink auf den Markt gebracht. Seit Januar steht er unter dem Namen Bayernglück bei einigen Supermärkten im Regal.

Dabei sind die Zotts eigentlich konventionelle Landwirte. Seit Generationen halten sie Milchkühe. Deren Milch geht weiterhin in die Molkerei. Milchkühe und Haferdrink - widersprechen müsse sich das nicht, sagt Vater Anton Zott. Er sieht es als zusätzlichen Betriebszweig: "Andere machen ein Bauernhofcafé auf, bauen eine PV-Anlage oder gründen ein Lohnunternehmen, wir vermarkten nun eben unseren Haferdrink."

Regionalität im Vordergrund

Der Hafer, aus dem der Drink gemacht wird, kommt ausschließlich aus der Region. Gedroschen wird nicht nur auf den eigenen Feldern. Mittlerweile bauen 50 Landwirte in der näheren Umgebung für die Zotts Hafer an. Der Ertrag lag dieses Jahr zwischen 50 und 70 Doppelzentnern pro Hektar, 20 Prozent unter dem Durchschnitt. Es sei zu nass gewesen und nicht warm genug. Trotzdem stimme die Qualität, so Anton Zott.

Konkurrenz Kuhmilch – Haferdrink?

Aber was sagen die Berufskollegen, wenn ein Milchbauer für Konkurrenz am Markt sorgt, weil er eine pflanzliche Alternative vermarktet? Anton Hagg ist einer der Bauern, die für die Zotts Hafer anbauen. Den Drink verkauft er bei sich am Hof. Sein Nachbar ist Milchviehhalter und hat einen Milchautomaten. Ein Konflikt?

"Mein Nachbar hat gefragt, verkaufst du jetzt Haferdrink? Du könntest ja auch meine Milch verkaufen", sagt Anton Hagg. "Dann habe ich gesagt, da machen wir ein Schild hin, dass es bei dir Milch gibt und bei mir Haferdrink, dann haben alle zwei was davon. Das Ergebnis: das Geschäft ist von seiner Seite nicht zurückgegangen."

Zum Artikel "Trinken am Euter: Kuhgebundene Kälberhaltung liegt im Trend"

Mühle verarbeitet immer mehr Hafer

Haferdrink besteht vor allem aus Wasser und Hafer. Eine gute Ernte ist entscheidend. Verarbeitet wird das Getreide in einer Mühle in Mühldorf am Inn. Dort wird der Hafer geschält, zu Flocken weiterverarbeitet und zermahlen.

Dass Hafer boomt, spürt auch der dortige Geschäftsführer und Müllermeister Josef Gaigl. Früher sei Hafer in ihrer Mühle eher ein Randprodukt gewesen, doch das habe sich stark verändert. "Jedes Jahr verarbeiten wir mehr Hafer", bestätigt der Müller.

Im Anschluss wird das Hafermehl in einem anderen bayerischen Unternehmen mit Wasser und Salz zum fertigen Haferdrink gemischt, anschließend verpackt - und fertig. Vom Haferanbau bis zur Abfüllung verlässt der Haferdrink Bayern nicht.

Anbaufläche steigt deutschlandweit

Einige bekannte große Haferdrink-Hersteller beziehen ihren Rohstoff aus dem Ausland. Für Landwirt Markus Zott absolut unverständlich. Er ist froh, dass er so viele Landwirte aus der Region für seine Idee begeistern konnte und er Hafer verarbeiten kann, der ausschließlich in Bayern wächst.

Deutschlandweit stieg die Anbaufläche für Hafer letztes Jahr um 25 Prozent – dieses Jahr um weitere 13 Prozent. Früher als Haferschleim verschmäht, beschäftigen sich nun sogar junge Startups damit, z.B. Organic Labs aus München.

Startup setzt auf Hafermilchpulver

Während die Landwirtfamilie Zott sich auf die regionale Produktion konzentriert hat und fertige Haferdrinks vermarktet, setzt das junge Startup beim Thema Nachhaltigkeit an. Denn Hafermilch besteht zu etwa 90 Prozent aus Wasser. Organic Labs stellt deshalb ein Pulver her, mit dem sich jeder seinen Drink einfach zuhause selbst mischen kann. Aus 400 Gramm Pulver werden so vier Liter Haferdrink.

Die Vorteile laut Gründer Moritz Mangold: "Das Tetrapack-Schleppen entfällt und es wird weniger weggeworfen werden, weil Kunden sich die benötigte Menge Milchalternative jederzeit auch in kleineren Mengen herstellen können."

Markt ist umkämpft

Seit Januar arbeitet das Startup an der Idee. Gerade haben sie eine Crowdfunding-Kampagne abgeschlossen und bringen nun auch eine Bio-Version auf den Markt.

Der Markt hat Potenzial. Mehr als jeder dritte Haushalt in Deutschland kauft bereits pflanzliche Milchalternativen. Auch bei Joghurt und Käse setzen immer mehr Hersteller auf pflanzliche Alternativen, auch große Molkereien.

Ganz ohne Kuhmilch soll es aber bei Familie Zott und ihrem Haferdrink aus Ustersbach in Zukunft nicht laufen. Aktuell finanzieren sie ihren neuen Betriebszweig immer noch mit den Einnahmen von den Kühen und der Milch.