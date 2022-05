Kein Widerspruch: Klimaschutz und starke bayerische Wirtschaft

Mit staatlichen Investitionen Wandel zu nachhaltigem Bayern anstoßen

Ziel der Studie ist, die Stärken Bayerns, insbesondere die bayerische Wirtschaftskraft, aber auch die Naturräume zu modernisieren und zu sichern, damit ein gutes Leben und Wirtschaften im Freistaat innerhalb der ökologischen Grenzen möglich wird. Dazu haben die Wissenschaftler Maßnahmen für die Sektoren Energie, Verkehr, Tourismus und Land- und Forstwirtschaft ermittelt und bewertet. Zentrale Aussage: Durch gezielte staatliche Investitionen können Veränderungen angestoßen werden, die Klima- und Naturschutz deutlich voranbringen – aber auch private Investitionen in Milliardenhöhe nach sich ziehen.

Das gesamte Maßnahmenpaket soll im Zeitraum von zehn Jahren öffentliche und private Investitionen sowie privaten Konsum in Höhe von insgesamt rund 88 Milliarden Euro hervorrufen. Die verschiedenen Branchen würden so gestärkt und auf zukunftsfähige Rahmenbedingungen ausgerichtet. Besonders positive Beschäftigungs- und Klimaeffekte sehen die Wissenschaftler bei Investitionen in Windkraft, Gebäudesanierung, dem Schutz naturnaher Wälder und Moore, einer Solarpflicht auf öffentlichen Gebäuden, aber auch beim Ausbau von Übernachtungstourismus.

Naturverträglicher Tourismus als Wirtschaftsfaktor

Der Tourismus wird in der Studie als ein für Bayern bedeutsamer Zweig herausgestellt. Tages- und Massentourismus gefährden aber auch natursensible Bereiche und könnten dazu führen, dass die Voraussetzung für touristische Einnahmen künftig verlorengehen. Mehr natur- und klimaverträgliche Angebote wirken sich dagegen wirtschaftlich sehr positiv aus, so die Autoren der Studie.

Tagestourismus könnte zu Übernachtungstourismus ausgebaut werden. Sie schlagen dafür ein öffentliches Fördervolumen von 120 Millionen Euro vor, das wiederum 180 Millionen Euro an privaten und kommunalen Investitionen nach sich ziehen könnte. Mit 1.200 neuen Beschäftigungsverhältnisse in zukunftsorientierten Bereichen wie Umweltschutz und Digitalisierung sei zu rechnen. Der Tourismusfaktor "Natur" werde gestärkt und langfristig gesicherte Einkommen würden geschaffen.

Windenergie in Bayern erleichtern

Laut der Studienautoren sollten die Rahmenbedingungen für Windenergie verbessert werden. Als Maßnahme wird vorgeschlagen, die umstrittene Abstandsregel 10-H abzuschaffen. Damit Anwohner Windenergieanlagen in ihrer Umgebung akzeptieren, sollen sie stärker finanziell beteiligt werden als bisher. Private Investitionen für Windräder in Höhe von insgesamt 14,4 Milliarden Euro bis 2030 seien zu erwarten. Das bringe in Bayern rund 57.600 zusätzliche Beschäftigungsverhältnisse mit sich.

Von der Automobilbranche bis zur Forstwirtschaft: Appell an Politik

Auch für die Automobilbranche werden konkrete Vorschläge gemacht. So soll der Staat die Forschung und Entwicklung alternativer Antriebstechnologien, wie etwa Elektromobilität und Wasserstoff, stärker fördern. Aber auch die mittelständischen Automobilzulieferer mit einem Transformationsfonds unterstützen und sie im Hinblick auf die künftigen Technologie-Anforderungen begleiten.

Zahlreiche weitere konkrete Maßnahmen, von der Förderung des ÖPNV über Stallbauförderung in der Landwirtschaft bis zu finanziellen Anreizen für mehr Artenschutz in Wäldern, zeigt die Studie auf. Der Staat habe dabei nicht nur die Rolle, zu investieren, sondern auch die nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Gemeinsam mit der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (VbW) und der IG Metall appellieren Greenpeace und Bund Naturschutz an alle demokratischen Parteien, die vorgeschlagenen Maßnahmen der Studie in ihre Wahlprogramme für den Landtagswahlkampf 2023 aufzunehmen.