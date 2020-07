Kein Verkehr an der Frauentormauer: Bordelle in Not

Seit mehr als mehr als vier Monaten kann Kerstin nicht mehr arbeiten. Das Zimmer mit den bodentiefen Fernstern und den Barhockern an der Nürnberger Frauentotmauer ist verwaist, so wie alle Bordelle in Bayern. Seit Mitte März darf die Prostituierte hier nicht mehr ihrer Arbeit nachgehen. Schuld ist die Corona-Krise. Prostituierte wie Kerstin wissen nicht, wann die Bordelle endlich wieder öffnen. Sie ärgert sich, dass die gesamte Rotlicht-Branche offenbar vergessen ist. "Fast alles ist wieder zurück zur Normalität", sagt sie. "Bloß bei uns ist das nicht möglich."

Prostitution in Bayern nur in Wohnungen und Hotelzimmern möglich

Seit wenigen Wochen ist Prostitution in Bayern zumindest in Wohnungen oder Hotelzimmern wieder erlaubt. Die Bordelle müssen weiterhin dicht bleiben. Andrea Schäfer betreibt drei Häuser an der Nürnberger Frauentormauer. Seit der verordneten Schließung im Frühjahr fallen die Einnahmen komplett weg, die Kosten laufen aber weiter. Jeden Monat muss Schäfer mehr als 20.000 Eüro Betriebkosten aus privaten Rücklagen finanzieren.

Bordellbetreiberin will gegen Schließung klagen

Die Bordellbetreiberin will das nicht mehr lange hinnehmen. Andrea Schäfer denkt darüber nach, vor Gericht zu ziehen, damit sie wieder öffnen darf. Betreiber in Kempten und Augsburg haben das bereits erfolgreich getan. „Wenn sich in den nächsten Wochen nichts tut, wird das unsere letzte Möglichkeit“, sagt sie.

Droht Angestellten im Etablissement die Kündigung?

Andrea Schäfer hat zehn festangestellte Mitarbeiter, darunter einen Hausmeister, diverse Reinigungskräfte und eine Hausdame. Sie alle beziehen aktuell Kurzarbeitergeld. Auch wenn sie demnächst staatliche finanzielle Hilfe in Anspruch nehmen kann, die Einnahmen fehlen weiterhin. Wenn sie nicht bald öffnen darf, muss Andrea Schäfer Mitarbeiter entlassen, sagt sie.