Kein Verhandlungserfolg: Wieder IG-Metall-Streiks in Mainfranken

Nach der erfolglosen vierten Tarifverhandlung am Dienstagabend setzt die IG Metall in Bayern ihre Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie am Mittwoch fort. 50 Betriebe aus ganz Bayern werden sich an den Warnstreiks beteiligen, zehn davon aus Unterfranken – darunter SKF in Schweinfurt und der Standort Bettingen des Unternehmens Warema Renkhoff der vbm-Verhandlungsführerin Angelique Renkhoff-Mücke.

IG Metall: Selten gesehene Eskalation

Der Arbeitgeberverband vbm hatte am Dienstagabend in der vierten Tarifverhandlung sein Angebot aus der dritten Tarifverhandlung wiederholt und noch keine Prozentzahl für eine Entgelterhöhung angeboten.

Die IG Metall fordert für die rund 855.000 Beschäftigten in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Laut Johann Horn, Bezirksleiter der IG Metall Bayern sei das eine selten gesehene Eskalation der Arbeitgeberseite: "Eine Ausweitung unserer Warnstreiks und eine weitere Verschärfung unseres Arbeitskampfes stehen jetzt unmittelbar bevor."

Wo in Unterfranken gestreikt wird

In folgenden unterfränkischen Betrieben hat die IG Metall zu Warnstreiks und Kundgebungen aufgerufen: SKF in Schweinfurt (Früh- und Spätschicht, Warnstreik mit Kundgebung, 12 Uhr), Warema Renkhoff in Bettingen (Warnstreik, 10 Uhr), Elso in Hofheim (Warnstreik mit Kundgebung, 12 Uhr), GKN Sinter Metals in Bad Brückenau (Frühschluss mit Kundgebung, 13 Uhr), Procter & Gamble, Hilite, De`Longhi Braun Household in Altfeld (Warnstreik mit Kundgebung, 14 Uhr), Bosch Rexroth in Schweinfurt und Haßfurt (Frühschluss Nachtschicht), KUKA – in Obernburg, Waldaschaff automotive und Ziemann Holvrieka in Bürgstadt.

Nach IG-Metall-Angaben nahmen am Dienstag rund 1.300 Beschäftigte in Unterfranken am Warnstreik teil.