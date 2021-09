Kein Verfahren gegen Söder wegen umstrittener Wahlkampfaussage

Viel Wirbel im Internet, mehrere Strafanzeigen gegen CSU-Chef Markus Söder, aber keine rechtlichen Konsequenzen: Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt sieht keinen Anlass dafür, ein Ermittlungsverfahren gegen Söder wegen einer umstrittenen Passage bei seinem Wahlkampfauftritt in Schweinfurt einzuleiten. Der bayerische Ministerpräsident hatte dabei die CSU-Basis dazu aufgerufen, Anhängern anderer Parteien einen späteren und damit falschen Termin der Bundestagswahl zu nennen. Für die Staatsanwaltschaft steht nun fest: ein Scherz.

Nach Angaben der Behörde waren seit Söders Rede am Freitag drei Anzeigen gegen den CSU-Politiker eingegangen. Der leitende Oberstaatsanwalt Axel Weihprecht teilte dem BR am Mittag nun mit: "Nach Prüfung eines Mitschnitts der Rede liegt kein Anfangsverdacht vor, weder bezüglich einer öffentlichen Aufforderung zu Straftaten noch einer Wählertäuschung." Söders Äußerung erwecke erkennbar nicht den Eindruck der Ernsthaftigkeit. "Sie war für sich genommen und nach den Gesamtumständen als Scherz zu verstehen."

"Lass dir noch eine Woche Zeit, die Wahl ist erst nächste Woche"

Söder hatte im Rahmen der CSU-Stadiontour am vergangenen Freitag eine Wahlkampfrede in Schweinfurt gehalten, die man im offiziellen Youtube-Kanal der Partei nachhören kann. Bei seinem fast 55-minütigen Auftritt warnte der Pateichef erneut vor einem Linksruck in Deutschland und rief die Basis deswegen dazu auf, "jeden noch mal zu überreden", die CSU zu wählen.

Am Wahltag solle jeder durchs Haus gehen und jeden, der sich finden lasse, fragen: "Wen möchtest du denn wählen?" Söder rief: "Wenn diejenigen sagen: 'CSU', sagen Sie: 'Sofort mit zum Wählen!' Wenn sie sagen, sie schwanken noch bei einem anderen, sagen Sie: 'Gute Idee, lass dir noch eine Woche Zeit, die Wahl ist erst nächste Woche.'" Im Hintergrund sind einzelne Lacher zu hören, Söder fährt derweil fort: "Es ist jetzt wirklich ernst!"

Grüne: "Eines Ministerpräsidenten unwürdig"

Die Passage aus der Rede sorgte insbesondere auf Twitter für einigen Wirbel. Zahlreiche User reagierten verärgert, beklagten einen offenen Aufruf zur "Wahlmanipulation". Andere verteidigten Söder, weil er ihrer Meinung nach einen Witz gemacht habe.

Der bayerische Grünen-Landeschef Thomas von Sarnowski kritisierte den CSU-Vorsitzenden scharf: "Demokratieverständnis eines Markus Söder", schrieb er umgehend auf Twitter. "Seiner CSU empfiehlt er, schwankenden Wählern am Wahltag zu sagen, dass die Wahl erst eine später Woche stattfinde. Eines Ministerpräsidenten unwürdig!"

AfD fordert von Söder Entschuldigung bei den Wählern

Der Parlamentarische Geschäftsführer und Rechtsexperte der AfD-Landtagsfraktion, Christoph Maier, kritisierte, Söders "Entgleisung" sei eine "Missachtung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit", die nicht länger hingenommen werden dürfe. Er forderte den CSU-Politiker auf, seine Äußerung zurückzunehmen und sich bei den Wählerinnen und Wählern zu entschuldigen. "Es kann nicht sein, dass ein Ministerpräsident zur Wählertäuschung aufruft. Bayern ist doch keine Bananenrepublik."

Der Linken-Bundestagsabgeordnete Fabio De Masi twitterte, Söder empfehle, potentielle Wählerinnen und Wähle anderer Parteien über den Wahltag zu täuschen. Augenzwinkernd fügte er hinzu: "Ich persönlich finde ja wir sollten in Bayern die Wahlen mit dem Oktoberfest zusammenlegen damit alle nüchtern sind."

Juristischer Hintergrund

Die Staatsanwaltschaft ging bei ihrer Prüfung von Söders Rede der Frage noch, ob es sich bei der Passage möglicherweise um eine Wählertäuschung oder eine öffentliche Aufforderung zu Straftaten handeln könnte. Für beides sah die Ermittlungsbehörde keine Anhaltspunkte.

Mit der Wählertäuschung befasst sich der Paragraph 108a des Strafgesetzbuchs: "(1) Wer durch Täuschung bewirkt, dass jemand bei der Stimmabgabe über den Inhalt seiner Erklärung irrt oder gegen seinen Willen nicht oder ungültig wählt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. (2) Der Versuch ist strafbar."

Im Paragraph 111 geht es um die Aufforderung zu Straftaten: "(1) Wer öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhalts zu einer rechtswidrigen Tat auffordert, wird wie ein Anstifter (§ 26) bestraft." Bleibe die Aufforderung ohne Erfolg, komme eine "Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe" in Frage.