Kein Urteil im Prozess um Neonazi-Immobilie Oberprex

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in München hat im Fall der beschlagnahmten Neonazi-Immobilie Oberprex im Landkreis Hof am Mittwoch (17.06.20) noch kein Urteil gefällt. Das Gericht will sich in den kommenden Tagen beraten und bis Ende Juni seine Entscheidung mitteilen.

Rechtsradikale Konzerte und Neonazi-Veranstaltungen

Hintergrund für den Rechtsstreit ist das Verbot der Neonazi-Kameradschaft "Freies Netz Süd" (FNS) vom Juli 2014. Daraufhin beschlagnahmte der Freistaat Bayern ein ehemaliges Gasthaus in Oberprex. Dort fanden nach Erkenntnissen des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz rechtsradikale Konzerte und Veranstaltungen von Neonazis statt. Laut bayerischem Innenministerium hat man den Aktivisten des FNS durch die Beschlagnahmung eine entscheidende Anlaufstelle genommen.

Rechtsradikale nutzten das Grundstück

Das Grundstück hatte die Mutter des Rechtsradikalen Tony Gentsch gekauft und ihrem Sohn und seinen Kameraden zur Verfügung gestellt. Sie ist es auch, die vor dem obersten bayerischen Verwaltungsgericht gegen die Beschlagnahmung klagt.

Verwaltungsgericht Bayreuth: Beschlagnahme des Hauses rechtmäßig

Bereits in der Vergangenheit hatte das Verwaltungsgericht in Bayreuth die Beschlagnahmung des Hofes als rechtmäßig bestätigt. Weder das Innenministerium noch das Gericht oder die Landesanwaltschaft wollten sich zum Verfahren äußern. Von Seiten der Kläger hieß es, man werde notfalls in die nächste Instanz gehen.