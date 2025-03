Kein Therapieplatz: Jugendliche warten monatelang auf Hilfe

Für Jugendliche ist ein halbes Jahr verhältnismäßig ein Brocken

Der Psychotherapeut Simon Meier warnt: Bei Jugendlichen zählt jeder Tag. Das Gehirn ist in dieser Lebensphase noch stark formbar, und je früher eine Therapie beginnt, desto besser die Heilungschancen. "Vier Wochen mehr oder weniger können über den Therapieerfolg entscheiden. Man kann nicht einfach sagen: Wir haben gerade keine Plätze." Wartezeiten von sieben oder acht Monaten seien für Jugendliche eine enorme Belastung, so Meier im Gespräch mit BR24. In der KJF-Erziehungsberatungsstelle in Regensburg versucht man deshalb, mit einem niederschwelligen Beratungsangebot die Zeit bis zum festen Therapieplatz zu überbrücken.

Mentale Gesundheit und das Stigma auf dem Land

Auch Linus aus Nabburg in der Oberpfalz beschreibt die Suche nach einem Therapieplatz als „zehrend“. Im Interview mit BR24 erzählt er, wie er mit mittelschweren Depressionen kämpfte und wie frustrierend es war, keine schnelle Hilfe zu finden. Besonders auf dem Land sei das Stigma rund um psychische Erkrankungen noch spürbar – und die oft schwierige Suche nach einem Therapieplatz führe dazu, dass einige seiner Freunde die Hoffnung aufgegeben haben. Ob Linus inzwischen mit seiner Mutter den passenden Therapeuten gefunden hat und welche Ersthilfemöglichkeiten es gibt, ist oben im Video zu finden.

Sie suchen Hilfe? Unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 / 655 3000 können sich Betroffene von psychischen Krisen rund um die Uhr an die Krisendienste Bayern wenden.