Kein "Tag der Franken" im Jahr 2021

Eigentlich wäre der Tag der Franken in diesem Jahr in Haßfurt geplant gewesen. Nix war´s, und auch im kommenden Jahr soll die Traditionsveranstaltung ausfallen. Weil nach Experten-Meinung die Corona-Pandemie wohl auch im kommenden Sommer noch das öffentliche Leben bestimmen wird, plädierten die Verantwortlichen dafür, die Festveranstaltung nochmals zu verschieben.

Auch Kulturtage fallen aus - Veranstaltungsorte bis 2027 vorgeplant

Nach einer unterfränkischen Bezirksausschuss-Sitzung war außerdem klar: Auch die für die Folgejahre geplanten "Unterfränkischen Kulturtage" sollen zwei Jahre später stattfinden: 2023 in Karlstadt am Main und 2024 im Kissinger Bogen. Für 2025 sind dann die Kulturtage gemeinsam mit dem Tag der Franken in Obernburg geplant. 2026 sollen die "Unterfränkischen Kulturtage" in Bad Königshofen und 2027 in Volkach stattfinden.

Fest des fränkischen Kulturguts

Der "Tag der Franken" findet normalerweise jährlich Anfang Juli in einem der drei fränkischen Regierungsbezirke statt. Der bayerische Landtag hatte 2005 beschlossen, ein solches Fest des fränkischen Kulturguts alljährlich auszurichten. Der bisher letzte Tag der Franken hatte 2019 länderübergreifen im oberfränkischen Neustadt bei Coburg und dessen thüringischen Nachbarstadt Sonneberg stattgefunden.