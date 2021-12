Kein Silvester-Feuerwerk: Würzburger Firma kämpft ums Überleben

In der Werkstatt der Firma Woesch im Würzburger Stadtteil Lengfeld stapeln sich Kartons voller Feuerwerkskörper. "Das sind alles Bestellungen für Silvester, die nicht benötigt werden", sagt Fritz Woesch. Wegen Corona ist der Verkauf von Raketen und Böllern zu Silvester verboten – bereits zum zweiten Mal in Folge. Auch die Aufträge für große Silvester-Feuerwerke wurden abgesagt. Für den Familienbetrieb aus Würzburg bedeutet das hohe Umsatzeinbußen: Im Jahr 2021 hat die Firma rund 90 Prozent weniger Umsatz gemacht als üblich.

Vier statt 100 Feuerwerke im Jahr

"Wir sind an Silvester zuhause. Das hatte ich in meinem ganzen Feuerwerks-Leben eigentlich noch nie", sagt Fritz Woesch. Seit mehr als 150 Jahren stellt die Firma Feuerwerke für große Veranstaltungen wie zum Beispiel das Kiliani-Volksfest in Würzburg zusammen. Normalerweise sind es etwa 100 Feuerwerke im Jahr. Dieses Jahr waren es vier. Die Familie verkauft zwar auch Flammenschalen. Langfristig über Wasser halten kann sie sich damit aber nicht. "Corona wirbelt alles komplett durcheinander und wir müssen schauen, wie wir uns neu aufstellen", sagt Fritz Woesch.

Verband fordert finanzielle Hilfen

Wie dem Würzburger Unternehmen geht es auch vielen anderen in der Branche. Aus Sicht des Verbandes der pyrotechnischen Industrie (VPI) sei es daher zwingend notwendig, dass die "Unternehmen durch finanzielle Hilfen mit Augenmaß vor der nicht selbstverschuldeten Insolvenz bewahrt werden."

Diskussion um Feinstaub-Belastung

Neben Corona macht dem Familienbetrieb in Würzburg auch die Diskussion um die Feinstaub-Belastung durch Feuerwerke zu schaffen. Kunden wie Kurbäder oder Luftkurorte sagen laut Fritz Woesch, dass sie kein Feuerwerk mehr machen könnten, weil das nicht mehr zu ihrem Image passe.

Laut VPI forschen Unternehmen in der Pyroindustrie "seit einigen Jahren schon an umweltfreundlicheren Feuerwerken". Ziel dabei sei vor allem, die Feinstaub-Emission zu reduzieren. Doch wegen des Verkaufsverbotes vor einem Jahr hätten die Forschungen nicht fortgeführt werden können. "Diese Entwicklungen müssen nunmehr erneut auf Eis gelegt werden", heißt es vom Verband.

Fritz Woesch: "Wirklich existenzbedrohend"

"Die Firma hat zwei Weltkriege überstanden. Aber sowas wie Corona hat sie noch nicht erlebt. Das ist wirklich existenzbedrohend", sagt der 73-jährige Fritz Woesch. "Da kann es auch sein, dass eine so lange Firmentradition zu Ende geht." Eigentlich wollte er in den Ruhestand gehen und das Unternehmen seinem Sohn übergeben. Den Familienbetrieb weiterzuführen, war schon immer der Wunsch von Julian Woesch. Solange aber nicht feststeht, wie es für die Firma weitergeht, will der Senior-Chef seinen Sohn weiter unterstützen.

Familienbetrieb hofft auf Aufträge

Aufträge für nächstes Jahr kommen nur zögerlich bei Familie Woesch an. Trotzdem kauft sie Material für große Feuerwerke ein und hofft, dass sie das dann auch abfeuern kann. "Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Ich gehe mal davon aus, dass nächstes Jahr was läuft. Ich hoffe es zumindest", sagt der 35-jährige Julian Woesch.