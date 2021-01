Kein Sebastiani in Oberschwarzach wegen Corona

Erstmals in der über 400 Jahre langen Geschichte des Sebastiani-Gelübdes in Oberschwarzach im Landkreis Schweinfurt wird in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie der für Sonntag geplante "Aufzug der Bürgerwehr" ausfallen. Seit 1611 wird jedes Jahr der 158 Pesttoten vor 410 Jahren gedacht. Die Überlebenden der Pestepedemie versprachen dem Heiligen Sebastian, für ihn jedes Jahr ein eigenes Fest zu feiern, um künftig vor dem so genannten "Schwarzen Tod" bewahrt zu werden.

Bisher noch nie ausgefallen

Der "Aufzug der Bürgerwehr" ist laut ihrem Chronisten Walter Kiesewetter noch nie ausgefallen. Sogar während des zweiten Weltkrieges hätten Soldaten dafür Fronturlaub bekommen. Jetzt - während der Corona-Pandemie - gibt und gab es in dem Ort mit 750 Einwohnern bislang 25 Infizierte. Gestorben ist daran oder an den Folgen zum Glück bislang niemand. Normalerweise würden die Männer am Sonntag wieder im Frack, mit Zylinder auf dem Kopf und mit geschulterten Holzgewehren beim traditionellen Aufzug der Bürgerwehr zum Sebastiani-Gelübde antreten.

Gelübde im Gottesdienst

Das Sebastiani-Gelübde wird dieses Jahr nur während des traditionellen Gottesdienstes abgelegt. Mit viel Abstand. Vor Corona sind jährlich bis zu 120 Männer an dem Festtag vor dem Oberschwarzacher Schloss antreten. In der einstigen Festtagstracht, den Hochzeitsanzügen ihrer Groß- und Urgroßväter. Die Bürgerwehr hat keinerlei militanten Anstrich. "Bewaffnet“ sind die Oberschwarzacher nur mit Holzgewehren. Und dass gegen jegliche Krankheitserreger keine Waffen helfen, weiß in Oberschwarzach heute jeder.

Immaterielles Kulturerbe in Bayern

Im vorletzten Jahr ist die Tradition des Sebastiani-Gelübdes auf die Liste des Immateriellen Kulturerbes in Bayern aufgenommen worden. Normal kommen die Oberschwarzacher jedes Jahr, auch wenn sie längst weggezogen sind. Sie reisen manchmal sogar mehrere hundert Kilometer weit, um das Sebastiani-Gelübde nicht zu verpassen. Das geht dieses Jahr nicht. Da ist Zuhause-Bleiben angesagt.