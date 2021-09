Kein Schwimmunterricht in der Region: Altenkunstadt will ein Bad

Mehrere hundert Menschen wollen heute Abend ab 17.30 Uhr für den Bau eines Hallenbads in Altenkunstadt demonstrieren. Die Schülerinnen und Schüler der kleinen Gemeinde im Landkreis Lichtenfels haben derzeit keine Möglichkeit Schwimmen zu lernen, so Bürgermeister Robert Hümmer (CSU). Auch in den umliegenden Städten Burgkunstadt und Weismain sei Schwimmunterricht nicht möglich.

Altenkunstadt: Eltern fordern Möglichkeit zum Schwimmunterricht

Mehr als 1.000 Schülerinnen und Schüler müssten für den Schwimmunterricht fast eine halbe Stunde mit dem Bus in die Gemeinde Michelau fahren. Dies sei in der Praxis schwer umsetzbar und gefährde das Schwimmenlernen der Kinder. Eltern und Schwimmvereine rufen deshalb zu der Demonstration vor dem Rathaus in Altenkunstadt auf.

Zeitgleich befasst sich der Gemeinderat mit dem möglichen Bau eines Hallenbads. Die Gesamtkosten wurden auf rund sechs Millionen Euro geschätzt, mehr als 1,7 Millionen Euro müsste die kleine Gemeinde aus eigener Tasche zahlen. Bürgermeister Hümmer sagte dem BR: "Ich kämpfe für den Bau eines Schwimmbads, die Kinder müssen bis zum Ende der Grundschulzeit schwimmen können".