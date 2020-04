Kein Schwarz-Rot-Grün in Nürnberg: Bedauern und Unverständnis

Der zukünftige Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg, Marcus König (CSU), bedauert, dass die Grünen aus den Gesprächen zu einem schwarz-rot-grünen Bündnis ausgestiegen sind. "Ich bin sehr traurig, weil ich von Anfang an gesagt habe, ich will ein großes Bündnis der Mitte haben", sagte König dem Bayerischen Rundfunk. Gleichzeitig äußerte er auch Unverständnis. Die Parteien seien bei Themenschwerpunkten auf einer Wellenlänge gewesen und die CSU sei den Grünen weit entgegengekommen.

Nürnberger Grüne setzten Ultimatum

Neben dem Umweltreferat, das die Grünen derzeit besetzen, hätten sie auch das Schulreferat erhalten. "Dass es jetzt zum Schluss an einer Personalie scheitert, kann ich nicht nachvollziehen", so König. Die Grünen lehnen den CSU-Kandidaten für den Posten des neuen Stadtrechtsdirektors ab. Der Leiter der Ausländerbehörde, Olaf Kuch, wird von den Grünen in Auslegungsfragen im Ausländerrecht als sehr "restriktiv" wahrgenommen.

"Wir hatten ein Mitgliedervotum, das mit überwältigender Mehrheit deutlich gemacht hat, dass diese Person, die auf die Stelle kommen soll, mit dem Bereich Ausländerrecht keinesfalls betraut werden darf." Achim Mletzko, Fraktionsvorsitzender der Grünen.

Daraufhin setzten die Grünen am vergangenen Freitag der CSU ein Ultimatum. Sie würden die Verhandlungen verlassen, wenn die Konservativen nicht auf ihre Wunschpersonalie verzichten.

Schwarz-rotes Bündnis am Mittwoch fix?

Auch die SPD bedauert das Scheitern der Gespräche: "Gerade in dieser schwierigen Zeit, in der uns die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie und die massiven Einnahmeeinbrüche in der Stadtkasse herausfordern, wäre ein breites Bündnis gut gewesen", teilte Nürnbergs SPD-Vorsitzender Thorsten Brehm mit. Nun laufen die Kooperationsverhandlungen zwischen CSU und SPD weiter. Am Mittwochabend (29.04.) will König die Gespräche für das schwarz-rote Bündnis abschließen.