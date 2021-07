Kein schadstoffbelastetes Füllmaterial für Steinbruch Gräfenberg

Ein Steinbruch in Gräfenberg darf nicht mit belastetem Material verfüllt werden. Das Landratsamt Forchheim hat einen entsprechenden Antrag der Firma "Bärnreuther und Deuerlein Schotterwerke" nicht genehmigt.

Steinbruch-Untergrund kann Schadstoffe nur gering filtern

Der Standort ist nach den bisher vorliegenden Informationen als "sehr empfindlicher Standort" einzustufen, sagte Matthias Schrepfermann vom Wasserwirtschaftsamt in Kronach dem BR. Es handle sich bei dem Untergrund um ein durchlässiges Karstgebiet, dass nur eine geringe Filterfunktion hat. Belastetes Material könnte ausgewaschen werden und ins Oberflächenwasser gelangen. Nach dem bayerischen "Verfüll-Leitfaden" handle es sich damit um einen Standort der Kategorie A.

Nutzungsänderung von Betreiber beantragt

Der Steinbruchbetreiber hatte bereits vor längerer Zeit eine Änderung der Nutzung beantragt. Das Unternehmen will eine Betriebserlaubnis für die Kategorie C. Steinbrüche der Kategorie C gelten als "wenig empfindliche" Standorte. Eine Bürgerinitiative und der Bund Naturschutz Bayern hatten sich gegen die Pläne gewehrt. Sie fürchteten, dass so künftig mit Schadstoffen belastetes Material in dem Steinbruch abgelagert werden könnte, wie zum Beispiel Bauschutt und Gleisschotter. Mit Regenwasser könnten die Schadstoffe aus dem Gleisschotter gewaschen werden. Gleisschotter ist teilweise mit Rückständen von Pflanzenschutzmitteln und Schwermetallen belastet.

Die Firma "Bärnreuther und Deuerlein Schotterwerke" produziert, vertreibt und transportiert Schotter aus Kalkstein und Dolomit an Kunden in der Region Nürnberg und Regensburg. Das Unternehmen entsorgt auch Erdaushub, Boden und Steine.