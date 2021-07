27.07.2021, 10:33 Uhr Artikel mit Bildergalerie

Kein Regenbogen-Zebrastreifen, aber ein bunter Stadtturm

Der Straubinger Stadtrat will ein Zeichen für Toleranz und Gleichberechtigung in der Gäubodenstadt setzen. Künftig soll der Stadtturm bei bestimmten Festen in Regenbogenfarben erstrahlen. Ein Regenbogen-Zebrastreifen wurde abgelehnt.