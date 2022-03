Kein Platz für Gewerbe: Hafen Nürnberg schüttet Becken zu

Bayernhafen-Chef Joachim Zimmermann hat ein Problem: Als der Hafen am Main-Donau-Kanal in Nürnberg vor einem halben Jahrhundert in Betrieb genommen wurde, war er als Binnenhafen geplant. 50 Jahre später ist er eine Logistik-Drehscheibe. Die Güter werden mit der Bahn und mit Lastwagen transportiert und hier umgeschlagen. Der Schiffsverkehr spielt eine kleinere Rolle. Das hat zur Folge, dass das Hafenbecken zu groß ist. Deshalb soll rund ein Drittel verfüllt werden. Dadurch können rund drei Hektar Land gewonnen werden. Die Fläche benötigt Zimmermann, um neue Firmen im Hafen anzusiedeln oder bestehenden Erweiterungsmöglichkeiten anbieten zu können.

Kürzere Liegezeiten der Schiffe

Der Verkehr mit Binnenschiffen befindet sich im Strukturwandel, sagt Zimmermann. Wurden früher schon mal pro Jahr eine Million Tonnen per Schiff nach Nürnberg transportiert, lag der Umschlag 2021 bei rund 207.000 Tonnen. Das ist zwar eine leichte Steigerung gegenüber dem Jahr zuvor. Aber der Umschlag kann auf weniger Fläche abgewickelt werden, sagt Zimmermann. So liegen die Binnenschiffe beispielsweise sehr viel kürzer im Hafen als früher. Und künftig soll es noch schneller gehen. Der Hafen plant, die knapp 50 Jahre alten Kräne durch moderne, mobile Krananlagen zu ersetzen, die effizienter eingesetzt werden können.

Hafen bringt Unternehmen Vorteile

Vor daher ist für Zimmermann die Verfüllung des Hafenbeckens kein Signal gegen den Schiffsverkehr. "Der Hafen muss Hafen bleiben", sagt er. Nur eben etwas moderner. So sehen es auch viele der rund 200 Unternehmen, die im Hafen angesiedelt sind.

Die Recyclingfirma Derichebourg zum Beispiel transportiert aufbereiteten und nach Sorten getrennten Schrott per Schiff in die Stahlwerke. Angeliefert wird per Lkw und Zug. Auch die "Grünen Engel" sind auf den Umschlag zwischen Lastwagen, Bahn und Schiff angewiesen. In ihrem Aufbereitungszentrum am Hafen wird Bauschutt neuer Nutzung zugeführt. Aus alten Eisenbahnschwellen aus Beton entsteht beispielsweise Baumaterial für den Straßenbau.