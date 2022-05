Kein Pächter in Sicht: Kornberghaus wird neu ausgeschrieben

Für 1,7 Millionen Euro ist am Großen Kornberg im Fichtelgebirge eine Gaststätte errichtet worden. Doch sie bleibt vorerst weiter außer Betrieb. Denn alle bisherigen Gespräche zur Verpachtung des neuen Kornberghauses seien ergebnislos geblieben, teilte der Landkreis Wunsiedel am Donnerstag mit. Nun läuft bayernweit eine neue Ausschreibung. "Es ist natürlich schade, dass damit eine Wiedereröffnung noch in diesem Monat nicht möglich sein wird", wird der Landrat des Landkreises Wunsiedel, Peter Berek (CSU), in der Mitteilung zitiert.

Neues Kornberghaus nach Probebetrieb geschlossen

Das Kornberghaus war von einem Zweckverband, zu dem sich die umliegenden Landkreise und Kommunen zusammengeschlossen hatten, errichtet worden. Im Januar war das Kornberghaus für einen Probebetrieb mit zwei Pächtern eröffnet worden. Seit Anfang April ist es jedoch geschlossen.

Gastronomie auch für Besucher des geplanten Mountainbike-Parks

Das Kornberghaus ist als Gastronomie für den neuen Mountainbike-Park am Kornberg konzipiert. Wann dieser in Betrieb gehen kann, ist völlig unklar. Denn nach einer erfolgreichen Klage des Landesbund für Vogelschutz (LBV) hat das Verwaltungsgericht Bayreuth im Februar einen Baustopp verhängt. Ausschlaggebend war für das Gericht dabei, dass der Baugenehmigungsbescheid in wesentlichen Punkten nicht ausreichend bestimmt sei. Die eingereichten Bauvorlagen enthielten kein Betriebskonzept, das Art und Weise der Nutzung des geplanten Mountainbike-Parks in ausreichendem Umfang beschreiben würde, hieß es damals von Seiten des Gerichts.

Keine Planungssicherheit für potentielle Pächter

Die Ungewissheit um den geplanten Mountainbike-Park mache die Suche nach einem Pächter nicht leichter, so der Wunsiedler Landrat Berek: "Potentielle Pächter benötigen natürlich Planungssicherheit, die aktuell noch nicht im wünschenswerten Umfang gegeben ist."