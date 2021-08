Kein neuer Hotspot in Bamberg nach Sperrung der Unteren Brücke

Das erste Wochenende seit der nächtlichen Sperrung der Unteren Brücke in Bamberg ist ruhig verlaufen. Einen neuen Hotspot in Bamberg habe es nicht gegeben, teilten Sprecherinnen der Stadt Bamberg und der Polizei auf BR-Anfrage mit. Vor Ort seien Polizeibeamte sowie ein Sicherheitsdienst im Einsatz gewesen, dazu sei die Brücke mit einem Bauzaun abgesperrt gewesen.

Trotz Brücken-Sperrung keine Hotspot-Verlagerung

Die Sperrung zwischen 20 Uhr und 5 Uhr sei gut und ohne Protest angenommen worden, so die Sprecherinnen der Stadt und der Polizei. Einen neuen Hotspot habe es nicht gegeben, es sei an vielen Plätzen der gesamten Innenstadt wie am Kranen oder der Kettenbrücke, aber auch zum Beispiel auf der Erba-Insel ein klein wenig mehr los gewesen, heißt es aus dem Rathaus. Insgesamt sei es jedoch ruhiger gewesen, obwohl das traditionelle Sandkerwa-Wochenende einige Menschen mehr nach Bamberg gezogen habe.

Sperrung der Unteren Brücke vorerst für vier Wochenenden

Vergangene Woche hatte der Feriensenat des Bamberger Stadtrats die Sperrung in den Nächten von Freitag auf Samstag sowie Samstag auf Sonntag beschlossen, da sich immer wieder Anwohner und Passanten über Müll und Lärm beschwert hatten. Die Brücke bleibt vorerst für vier Wochenenden gesperrt. Am 12. September entscheidet die Stadt Bamberg dann über das weitere Vorgehen.