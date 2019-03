Kein Nachtflugverbot am Airport Nürnberg

Die Geschäftsführung des Flughafens Nürnberg wird allerdings gebeten, innerhalb des bestehenden Rechtsrahmens ab der nächsten Flugplangestaltung eine spürbare Verringerung der Nachtflugbelastungen zu erreichen, lautet eine Empfehlung der Lärmkommission. Grundsätzlich gilt am Flughafen Nürnberg bereits ein Nachtflugverbot. Das sieht auch die Betriebsgenehmigung so vor, sagte heute ein Flughafensprecher dem Bayerischen Rundfunk. Davon ausgenommen seien geräuscharme Flugzeuge, die auf einer Bonusliste des Bundesverkehrsministeriums stehen. Für diese sei ein 24-Stunden-Betrieb erlaubt.

Höhere Startgebühren

Der Albrecht-Dürer-Airport habe bereits mit mehrmals erhöhten Startgebühren in der Nacht versucht, Einfluss zu nehmen. Allerdings sei den Fluggesellschaften in der Urlaubszeit Juli und August ein Abflug wichtiger als eingesparte Gebühren, so der Sprecher weiter. Zudem seien im vergangenen Jahr die Lärmbelastungen für die Anwohner wegen der Hitzeperiode und dem Schlafen bei offenem Fenster sowie ungünstiger Windrichtung nochmals erhöht gewesen.