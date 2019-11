Bistum Würzburg: Kein Missbrauch aber Gewalt in Knabeninternaten

Die Würzburger Rechtsanwaltskanzlei Cornea Franz hatte im Auftrag der Diözese Würzburg zwar keine weiteren Fälle sexuellen Missbrauchs ermittelt, listete aber 67 Hinweise von körperlicher Gewalt gegen Schüler auf.

Kilianeen heute Jugend- oder Tagungshäuser

Die Rechtsanwaltskanzlei habe aus den Akten der drei Kilianeen in Würzburg, Miltenberg und Bad Königshofen ermittelt, erklärte Rechtsanwalt Christian Stadler. Der Internatsbetrieb der Kilianeen ist mittlerweile eingestellt. Sie bestanden in Würzburg von 1872 bis 1998, in Miltenberg zwischen 1927 und 1983 und in Bad Königshofen von 1964 bis 1994.

Zwei Fälle sexuellen Missbrauchs bereits aufgearbeitet

Generalvikar Thomas Keßler sagte, dass in den nun vorgelegten Ergebnissen zwei Fälle sexuellen Missbrauchs in den Kilianeen nicht erfasst seien. Beide Fälle fänden sich nicht in den Akten und seien von den Opfern "erst in den vergangenen Jahren" mitgeteilt worden. Beide Fälle seien den Strafverfolgungsbehörden gemeldet worden. Diese hätten die Verfahren bereits eingestellt. Gegen die Beschuldigten sei auch kirchenrechtlich vorgegangen worden. Die Opfer hätten zudem finanzielle Leistungen für ihr Leid erhalten.

Keßler: Gewalt aus dem Geist des Evangeliums nicht zu erklären

Die Gewaltvorwürfe gegen einen früheren Direktor habe man bereits 2010 öffentlich gemacht und damals aufgearbeitet, sagte Keßler. Die Eltern, so der Generalvikar weiter, hätten ihre Kinder "der Erziehung durch Priester" anvertraut. Die Familien stammten meist aus ländlichen Regionen und die Kinder sollten in den drei Kilianeen eine zweite Heimat finden. Bei vielen Eltern spielte der Gedanke eine Rolle, ihren Kindern "eine Bildung zu ermöglichen", die zu Hause nicht möglich gewesen wäre. "Aus dem Geist des Evangeliums hätte ein Priester oder kirchlicher Mitarbeiter auch schon damals eine solche Züchtigung als erzieherische Maßnahme nicht durchführen dürfen", betonte Keßler. Juristisch gesehen sei körperliche Gewalt als Erziehungsmethode aber früher üblich gewesen, erläuterte Anwalt Stadler.