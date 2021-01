Kein Massenausbruch bei Ansbacher Klinik-Mitarbeitenden

Das Ergebnis der rund 740 getesteten Mitarbeitenden des Bezirksklinikums in Ansbach liegt vor. Rund 38 Tests auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 sind positiv ausgefallen, so die Pressestelle der Bezirkskliniken in Mittelfranken. Dr. Ariane Peine, Leiterin der Pressestelle, sagte dem Bayerischen Rundfunk: "Wir atmen auf, dass wir keinen unentdeckten Massenausbruch bei den Mitarbeitenden haben."

Den positiv getesteten Beschäftigten ginge es gut, nur wenige hätten leichte Symptome wie Halskratzen und seien nun in Quarantäne. Betroffen sind bisher Mitarbeitende der psychiatrischen Klinik und der geriatrischen Rehabilitation.

Neue Testrunde – Patientenergebnisse stehen noch aus

In fünf bis sieben Tagen würden alle Mitarbeitenden der betroffenen Stationen – auch diejenigen, die jetzt negativ getestet wurden – nochmals getestet werden, um sicherzugehen, dass kein positiver Fall übersehen wird. Das Ergebnis der rund 360 getesteten Patientinnen und Patienten soll am ‪Dienstag vorliegen.

Reihentestung nach Corona-Ausbruch in Bezirksklinikum Ansbach

In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass sich mehr als 60 Patientinnen und Patienten und Mitarbeitende des Bezirksklinikums in Ansbach mit Covid-19 angesteckt hatten. Weil unklar ist, wo sich die Menschen angesteckt haben, wurde vergangene Woche eine Reihentestung bei den Mitarbeitenden sowie Patientinnen und Patienten durchgeführt. So soll verhindert werden, dass sich das Virus unbemerkt ausbreiten kann.