Kein Liftbetrieb, keine Touristen: Fichtelgebirge im Lockdown

Franz Tauber gibt den Schneemann. Der Bürgermeister von Mehlmeisel lässt es am Klausenhang schneien. Seit der letzten Novembernacht laufen die Schneekanonen. Der Skihang, einer der größten und beliebtesten im Fichtelgebirge, zieht seit mehr als 50 Jahren Einheimische und Touristen an.

Trotz Lockdowns werden Skipisten vorsorglich beschneit

Die Gemeinde Mehlmeisel betreibt drei Skilifte. Bürgermeister Tauber will vorbereitet sein, falls das Liftverbot nach dem 20. Dezember doch noch fallen sollte und das Wetter mitspielt. Dann könnte er seine Lifte ohne große Verzögerung öffnen, die Wintersportler könnten Skifahren.

"Warum sollten wir nicht beschneien? Wir wissen ja nicht, was nach dem 20. Dezember kommt. So bereiten wir uns eben auf die Wintersaison vor. Würden wir es nicht machen, würden die Leute uns auch Vorwürfe machen." Franz Tauber, Bürgermeister Mehlmeisel (Freie Wählergemeinschaft)

Die Kosten für die Skilifte hätte seine Gemeinde sowieso, meint Tauber. Vor allem den Verlust, wenn die Lifte in dieser Saison überhaupt nicht laufen würden. Also nutze er die kühle Witterung. Der fertige Kunstschnee könne auf dem Nordhang auch gut als Vorrat liegen bleiben.

Ohne Skilift- und Bergbahnbetrieb kommen keine Touristen

Auch am Ochsenkopf, dem Skiberg des Fichtelgebirges mit den beiden Bergbahnen, laufen seit Anfang Dezember die Schneekanonen. Ohne Kunstschnee geht es auch am 1.024 Meter hohen Wahrzeichen des Fichtelgebirges nicht mehr.

Wintertourismus sorgt für den halben Jahresumsatz

Gastronom Thomas Puchtler ist unterdessen verzweifelt. Sein Hotel in Bischofsgrün steht seit Anfang November, seit dem zweiten Lockdown, still. Handwerker und Geschäftsreisende beherbergt er noch. Doch das ist kein Vergleich zu einem ausgebuchten Haus voller Touristen.

"Ein Fiasko wäre es für uns, wenn die Lifte nicht laufen sollten. Wir machen bis zu 50 Prozent des Jahresumsatzes in der Wintersaison." Thomas Puchtler, Hotel Puchtlers

Seine zehn Mitarbeiter hat er in Kurzarbeit geschickt. Ihr Gehalt stockt er bis 95 Prozent auf. Ewig kann er das nicht durchhalten.

Wegen des Lockdowns schieben Gastronomen Kosten vor sich her

Die Finanzhilfen für die Gastronomie seien geflossen, sofern sie beantragt wurden. Ob er selbst die Novemberhilfe in Anspruch nehmen werde, wisse er noch nicht. Der Grund: Im November 2019 hatte er mehr Ausgaben als Einnahmen, weil er für einen sechsstelligen Betrag seine Heizungsanlage erneuern ließ. Andere Hoteliers ließen ebenfalls renovieren und erneuern. Wie das so üblich ist. Noch würden die Banken mitspielen und seien sehr kulant, meint Puchtler. Aber er schiebe momentan die Kosten und die Bedienung der Kredite nur vor sich her, bezahlen müsse er sie früher oder später trotzdem.

Touristiker sehen weitere Schließung der Lifte mit Sorge

Dass es für manche Betriebe eng werden könne, bestätigt auch Ferdinand Reb von der Tourismuszentrale Fichtelgebirge. Er blickt sorgenvoll in die Zukunft, vor allem wenn die Schließung der Lifte und Bergbahnen über den 20. Dezember hinaus fortgesetzt werden sollte.

„Wenn jetzt wieder ein Vierteljahr ohne Einnahmen bleibt, werden wir am Ende Betriebe haben, die auf der Strecke bleiben.“ Ferdinand Reb, Tourismuszentrale Fichtelgebirge

Touristiker haben Verständnis für Corona-Maßnahmen

Für die Corona-Maßnahmen haben die meisten Hoteliers und Touristiker Verständnis, die Pandemie müsse bekämpft werden. Aber sie bräuchten auch Perspektiven und Planungssicherheit. Klare Ansagen, wie lange der Lockdown noch dauern solle: Könnte ab Mitte Januar wieder geöffnet werden, wie steht es um die Faschings- und Winterferien, ist eine teilweise Öffnung möglich? Immerhin hätten sie alle Erfahrung mit Hygienemaßnahmen gesammelt und auch die Gäste hätten sich im Sommer entsprechend rücksichtsvoll verhalten.

"Ein Gastronomiebetrieb lässt sich nicht aus dem Stand wieder hochfahren. Wir müssen mindestens eine Woche vorbereiten, einkaufen, dekorieren. Und dann ist die Frage, wie lange wir offen haben dürfen? Zehn Tage über Weihnachten und dann wieder schließen oder gar nicht oder erst im Januar?" Thomas Puchtler, Hotel Puchtlers

Im Fichtelgebirge Hygienekonzept für Skilifte erarbeitet

Der Bürgermeister von Mehlmeisel, Franz Tauber, setzt für seine Klausenlifte auch auf das erarbeitete Hygienekonzept. Im Lift darf nur jeweils eine Person pro Bügel mitfahren, der Eingangsbereich ist so verengt, dass nur eine Person durch die Schranke kommt. Um Ansammlungen im Wartebereich zu vermeiden, wird nur eine bestimmte Anzahl an Liftkarten für eine gewisse Zeitdauer ausgegeben.

"Unsere Hygieneregeln sind so gut, warum sollten wir nicht fahren dürfen?" Franz Tauber, Bürgermeister Mehlmeisel

Sollte der Liftbetrieb dennoch verboten bleiben, könnten wenigstens die Kinder sich am Hang austoben und die Tourengeher, die hinauflaufen und dann hinunterfahren. Auch Sportgeschäfte und Skischulen hängen von der Wintersaison ab. Langlaufen und Winterwandern seien nicht verboten. Das dürfte bei einem andauernden Lockdown aber nur etwas für Tagesausflügler sein. Doch die lassen kaum Geld da, wenn sowieso alles zu hat.