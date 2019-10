Kein Lehrplan: Münchner Pflegeschule geht eigenen Weg

Pflegeschulleiterin Margit Schmidt kennt die Sorgen der Kliniken, Alten- und Pflegeheime nur zu gut. Sie brauchen dringend Pflegekräfte. Sie fiebern dem nächsten Abschlussjahrgang regelrecht entgegen. Im März kommenden Jahres ist es wieder soweit. Dann sind auch an der Münchner Pflegeschule der Schwesternschaft vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) 28 Schülerinnen und Schüler fertig. Sie können sich ihren Arbeitgeber vermutlich aussuchen. Noch sind sie spezialisierte Kranken- oder Kinderkrankenpflegekräfte.

Pflege-Allrounder - aber bayerisch spezialisiert

Damit ist vom kommenden Jahr an Schluss. Dann greift die Reform der Pflegeberufe, wonach es zukünftig nur noch eine generalisierte Ausbildung der Pflegekräfte gibt. Dafür hat der Bund im August einen Lehrplan vorgelegt, den die Bundesländer übernehmen können. Bayern will jedoch einen eigenen Lehrplan. Der ist allerdings noch nicht fertig. Die Zeit drängt. Die Pflegeschulen müssen sich auf die neue Ausbildung vorbereiten, Kooperationen mit Praxispartnern vereinbaren. Dafür brauchen sie auch den Lehrplan.

6.680 Pflegeschüler aktuell in Bayern

Die Pflegeschulen in Bayern reagieren unterschiedlich. Die meisten sind verunsichert, so der Eindruck der Bayerischen Krankenhausgesellschaft (BKG). Einige Pflegeschulen haben sich dazu entschlossen, den nächsten Ausbildungsbeginn im April nicht anzubieten. Nach langem Überlegen und Prüfen hat sich die Münchener BRK-Pflegeschule am Rotkreuzplatz entschieden, einen Kurs im Frühjahr zu wagen. 25 Schüler werden beginnen: "Es ist schon sportlich, aber machbar", sagt Schulleiterin Margit Schmidt. Die 53-Jährige sieht es als Herausforderung.

Münchner Pflegeschule orientiert sich am Bundeslehrplan

Ein gutes Netzwerk mit anderen Pflegeschulen hilft ihr dabei. Zusammen haben sie einen eigenen Lehrplan erarbeitet. "Das Thema ist ja nicht neu. Wir beschäftigen uns schon seit vielen Jahren mit der Reform der Pflegeberufe und der Generalistik", sagt Schmidt. "Der Bundeslehrplan muss die Grundlage sein."

Die Schulleiterin geht davon aus, dass auch das offizielle bayerische Curriculum ähnlich aussehen wird. Das dafür zuständige Kultusministerium hat angekündigt, den neuen Lehrplan im November vorzustellen. Dann will Schmidt - wenn nötig - ihren Lehrplan anpassen. Laut Ausbildungs- und Prüfungsverordnung sind in drei Jahren Ausbildung 2.100 Stunden Theorie und 2.500 Stunden Praxis vorgesehen.

Pflegeberuf: "Man erfährt viel Dankbarkeit"

Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch: Die meisten Pflegeschüler beginnen sowieso im Herbst ihre Ausbildung. Nur etwa zehn Prozent der Azubis starten laut Kultusministerium im April. Die Schulen, die jetzt im Frühjahr keine Kurse anbieten, verschieben sie in den Herbst. Auch wenn Schulleiterin Margit Schmidt die genauen Gründe ihrer Kollegen nicht kennt, sagt sie: "Die Folge wird trotzdem sein, dass dann im April 2023, wenn die Schüler nach drei Jahren ausgelernt haben, Pflegefachkräfte fehlen. Das werden die Kliniken spüren. In Zeiten von Pflegenotstand ist jede ausgebildete Pflegekraft wichtig."

Die gelernte Kinderkrankenschwester wirbt für den Pflegeberuf. "Man hilft Menschen und lernt sie kennen. Auch wenn es anstrengend ist, erfährt man so viel Dankbarkeit wie kaum in einem anderen Job." Margit Schmidt begrüßt die Generalisierung zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann, dennoch wünscht sie sich mehr politische Unterstützung dabei. "Die Schüler brauchen viel Unterstützung in der Ausbildung. Dafür brauchen wir entsprechend viele Lehrer."