Kein Kükentöten mehr: Was futtern nun Wildvögel im Tierpark?

Es erscheint dem Betrachter brutal, wenn frischgeschlüpfte Hühnerküken im CO²-Nebel ihr Leben lassen müssen. Tierschützer hatten dagegen geklagt und Recht bekommen. Seit dem 1. Januar dürfen in Deutschland keine männlichen Eintags-Küken mehr getötet werden. Doch wie so vieles im Leben, hat auch diese Entscheidung zwei Seiten. Bei allem Mitleid mit den getöteten Eintagsküken, dürfe man die Gesetze vom Fressen und Gefressenwerden nicht aus dem Blick verlieren, sagt Thomas Leier. Der studierte Förster und Betriebswirt leitet den Wildpark in Schweinfurt und stellt nüchtern fest: "die Natur ist grausam!" Große Tiere fräßen nun einmal kleine. Und sie ließen sich auch in einem Wildpark nicht einfach zu Vegetariern umerziehen!

Tierpark bestellt jedes Jahr 30.000 Küken

Tierpflegerin Nicole Metzger stellt jeden Morgen die Futterration für ihre Schützlinge zusammen. Noch reicht der tiefgekühlte Vorrat für rund zwei Monate. Doch dann ist Schluss mit dem Nachschub aus Deutschland. Vor allem Greifvögel und Störche bekommen die Eintags-Küken. Aber "ohne geht’s eben nicht", sagt Nicole Metzger, die selbst seit 20 Jahren vegetarisch lebt. Sie könne selbst entscheiden, was sie isst. Die Tiere aber nicht. Und deshalb habe sie auch kein Problem damit, tote Küken an Eulen oder Bussarde zu verfüttern. Und sie stellt auch nicht einfach Futterschüsseln in die Volieren. Nein, wenn die Vögel in ihren Käfigen schon nicht jagen können, so sollen sie wenigstens eine artgerechte Beschäftigung haben. Deshalb drappiert die Tierpflegerin das Futter auf Ästen und Felsvorsprüngen, um den Jagdinstinkt der Greifer zu bedienen.

Warum ausgerechnet Küken?

Natürlich wecken die niedlichen und kuscheligen Küken bei vielen Menschen zunächst Mitleids-Gefühle. Wenn schon Fleisch, dann gingen doch auch Schlachtabfälle, so könnte man denken. Doch so einfach ist das nicht. Tatsächlich bekommen gerade die Greifvögel auch anderes Rindfleisch oder sogar Fisch. Allerdings keine Abfälle! Doch Nicole Metzger versorgt selbst ihre Lieblinge, die Gänsegeier, regelmäßig auch mit Küken. Obwohl die reine Aasfresser sind und selbst keine Beute machen. Doch was alle Wildvögel im Park verbinde, erklärt die Tierpflegerin: sie bräuchten die Küken-Federn und besonders die Reste des Eidottersacks für die Gewöllebildung. Nur so könnten die großen Vögel den Speiballen bilden, mit dem sie unverdauliche Teile der Nahrung wieder aus dem Magen heraufwürgen könnten.

Tierpark sucht nach Alternativen

Theoretisch könnte man auch Mäuse an die Greifvögel verfüttern, sagt Tierpark-Chef Thomas Leier. Aber dann bräuchte man zwei Mäuse anstelle eines Kükens. Außerdem müssten die Mäuse erst drei Wochen aufgepäppelt werden. Das bedeute zusätzliche Kosten. Man werde daher wohl künftig Küken aus dem Ausland verfüttern. Denn außer in Deutschland und Österreich würden die Eintags-Küken überall sonst in der EU auch weiterhin getötet. Die Greifvögel im Schweinfurter Wildpark werden also auch künftig keinen Hunger leiden. Aber ihr Futter wird wohl deutlich teurer werden.

Männliche Küken werden nun schon im Ei getötet

Am Grundproblem der Legehennen-Zucht ändert das allerdings nichts. Hähne legen keine Eier. Und als Fleischhähnchen eignen sich Rassen, die fürs Eierlegen gezüchtet werden, kaum. Deshalb sortiert die Industrie männlichen Hühnernachwuchs weiterhin aus. Nur in einem früheren Stadium. Denn nun wird das Geschlecht des Hühnerembryos bereits per Lichtstrahldiagnostik im Ei bestimmt. Ganz unumstritten ist das auch nicht, denn es gibt die begründete Annahme, dass auch Hühnerembrios bereits Schmerz empfinden.