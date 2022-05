Auch ohne Kita-Preis: Gunzenhäuser sind stolz auf Nominierung

Das Kinder- und Familienzentrum Wilhelm Löhe (KiFaZ) in Gunzenhausen ist nicht die "Kita des Jahres". Bei der Preisverleihung in Berlin wurde am Montagabend (16.05.22) das Familienzentrum Olgakrippe aus Heilbronn in Baden-Württemberg mit dem Deutschen Kita-Preis ausgezeichnet.

Die Enttäuschung beim Public Viewing im KiFaZ in Gunzenhausen war groß, als gegen 18.45 Uhr feststand, dass die Einrichtung leer ausgeht. Einige Familien, das Team des KiFaZ und Vertreter der Stadt hatten zusammen die Preisverleihung in Berlin verfolgt. Aber allein nominiert gewesen zu sein, sei eine große Auszeichnung, war sich das Team des KiFaZ einig. "Wir sind die beste Kita in Bayern und Bayern ist ein großes Bundesland", resümierte eine Mitarbeiterin des KiFaZ zur Entscheidung. Deshalb wurde trotzdem mit Sekt und Häppchen gefeiert. Die Kinder waren sich sowieso einig: "Unsere Kita ist die beste Kita, die es gibt."