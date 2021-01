Kein Kauf: Allgäu Airport plant Verteilzentrum auf eigenem Grund

Der Flughafen Memmingen zieht sein Kaufgesuch für ein Areal zurück, auf dem ein neues Verteilzentrum für Amazon hätte entstehen sollen. Anstatt auf dem Grund der "Gewerbepark am Allgäu Airport GmbH", der sich in der Hand mehrerer Kommunen, Landkreise und Sparkassen befindet, soll das Logistikzentrum nun auf einer Fläche entstehen, die bereits jetzt dem Flughafen gehört. Dieser will die Immobilie dann an Amazon vermieten.

In einer zeitgleich verschickten Pressemitteilung informierten der Flughafen und die Stadt Memmingen über die neue Entwicklung. Zeitgleich hätte ursprünglich der Stadtrat in Memmingen über das Projekt abstimmen sollten. Daraus wurde nichts.

Zweitdrittelmehrheit für Grundstückskauf nötig

Ursprünglich war geplant, dass der Airport die fraglichen Grundstücke der GmbH mit einer Gesamtfläche von rund vier Hektar erwirbt, dort das Verteilzentrum errichtet und an den Versandhandelsriesen Amazon vermietet. Damit dieses Geschäft zustande gekommen wäre, hätte es jedoch einer Zweidrittelmehrheit der Anteilseigner bedurft. Der Airport selbst hält 25 Prozent der Anteile. Genügend positive Voten zu erzielen, erschien angesichts der immer lauter werdenden Kritik aber immer unwahrscheinlicher.

Kontroverse Debatte um Logistikzentrum

Im Allgäu wird seit Monaten teils heftig über das geplante Amazon-Logistikzentrum am Flughafen Memmingen debattiert. Gegner - wie die Gewerkschaften - kritisieren etwa die Arbeitsbedingungen und geringe Löhne bei Amazon. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Memminger Stadtrat, Dieter Buchberger, sagte dem BR, von Amazon-üblichen Löhnen könne sich im Raum Memmingen kaum jemand eine Wohnung leisten.

Befürworter verweisen auf bis zu 200 neue Arbeitsplätze, die Amazon verspricht. Außerdem könne der Corona-gebeutelte Allgäu Airport die Mieteinnahmen dringend gebrauchen. Sollte der neue Plan des Airports aufgehen, wird er auf diese auch nicht verzichten müssen.