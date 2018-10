Kein Investor: Eisensteiner Dorfladen muss endgültig schließen

Der Dorfladen von Bayerisch Eisenstein (Lkr. Regen) wird am 30. November endgültig geschlossen. Das hat heute Bürgermeister Charly Bauer bekannt gegeben. Die Hoffnung, dass ein private Investoren den Laden, der bisher von einer Genossenschaft betrieben wird, übernehmen könnte, hat sich in der vergangenen Nacht zerschlagen.

Absage von Investoren-Paar

Ein Ehepaar, das bereits zwei aufgegebene Läden in der Region probeweise übernommen hat und sich auch für den Eisensteiner Dorfladen interessierte, hat abgesagt. Die Hürde war eine Ablöse von 8.500 Euro, die die Genossenschaft für das Inventar haben wollte. Rechtlich sei das gar nicht anders möglich, so der Bürgermeister. Zudem habe das Ehepaar den Dorfladen vorerst nur für eine Probezeit testen wollen. Nun wird der Laden, der vor acht Jahren begründet wurde, Ende November aufgelöst, ebenso die Genossenschaft.

Geld zurück für Genossenschaftsmitglieder?

Ob die Mitglieder, die in den Ladenstart 300 Anteilsscheine über je 200 Euro gesteckt hatten, ihr Geld wenigstens teilweise zurück bekommen, ist fraglich. Denn der Dorfladen war jahrelang defizitär. Das ist auch der Grund für die Schließung. In Bayerisch Eisenstein gibt es dann keine Möglichkeit mehr, Lebensmittel zu kaufen. Der Dorfladen war schon der Ersatz für alle Läden, die in dem 800-Seelen-Ort bereits vor Jahren aufgegeben hatten.