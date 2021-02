Kein Impfstoff: Trotzdem Kosten für Impfzentren in Unterfranken

Hohe Kosten, wenig Impfstoff – das gilt für ganz Unterfranken. Anfang Dezember hatten Stadt und Landkreis Schweinfurt verkündet, gemeinsam ein großes Impfzentrum einzurichten. Bis zu 400 Personen sollten auf dem Schweinfurter Volksfestplatz täglich gegen das Coronavirus geimpft werden. Stand heute: Am Sonntag bekam dort erstmals eine ausgewählte Personengruppe aus dem Gesundheitswesen eine Impfung verabreicht. Die Zahl der dort geimpften über 80-Jährigen: null.

Bis zu 30.000 Euro am Tag für das Impfzentrum in Schweinfurt

Während auf Impfstoff gewartet wird, fallen für das Impfzentrum jedoch hohe Kosten an. Wie die Stadt Schweinfurt auf Anfrage mitteilt, entstehen für das Impfzentrum in unmittelbarer Nachbarschaft des Willy-Sachs-Stadions Auslagen von rund 20.000 bis 30.000 Euro – pro Tag. "Ist das Impfzentrum nicht in Betrieb, dürfte von etwa halbierten Kosten auszugehen sein," heißt es von der Stadt wörtlich.

Hohe Kosten auch im Raum Würzburg und Aschaffenburg

Im Würzburger Impfzentrum an der Talavera liegen die Kosten für den monatlichen Betrieb laut Stadt bei rund 280.000 Euro. Und in dieser Rechnung fehlen noch die Personalkosten. Das Impfzentrum des Landkreises Würzburg am Flugplatz Giebelstadt koste laut Landratsamt monatlich rund 60.000 Euro – ohne Personal. Und aus Aschaffenburg heißt es, das Impfzentrum für Stadt und Landkreis in Hösbach verursache monatlich Kosten im mittleren sechsstelligen Bereich. Genauer will das Landratsamt die Kosten nicht beziffern.

Bisher wenige Impfungen in den unterfränkischen Impfzentren

Insgesamt fällt die Zahl der in den Impfzentren verabreichten Impfungen in Unterfranken dürftig aus. Im Impfzentrum des Landkreises Rhön-Grabfeld in Bad Neustadt zum Beispiel sei laut Landratsamt bisher an elf Tagen geimpft worden, obwohl seit 15. Dezember alles bereit stehe.

Bayern setzt bei Impfzentren auch auf private Unternehmen

Anders als etwa in Nordrhein-Westfalen werden in Bayern Impfzentren auch von privaten Unternehmen Betrieben. Laut BR-Recherchen trifft das auf 26 der 100 Impfzentren im Freistaat zu. Darunter etwa der Militär-Dienstleister Ecolog oder das erst vor wenigen Monaten gegründete Unternehmen Vitolus. Dessen Gründer hatte vorher mit dem Verkauf von Flugtickets an Auszubildende Geld verdient.

Pauschale für Betreiber des Impfzentrums im Landkreis Haßberge

Nach Angaben des Landratsamts Haßberge haben die Betreiber des Zentrums vorab eine Tagespauschale ermittelt, die sowohl die Kosten für den laufenden Betrieb als auch die Vorhaltungskosten im Rahmen einer Gesamtpauschale berücksichtigte. Konkret bedeute das, dass das Impfzentrum immer gleich hohe Kosten verursache.

Die Zentren dienen derzeit als Lagerstellen für die vorhandenen Impfdosen. Mobile Impfteams holen sich dort Impfstoff ab, um beispielsweise Senioren in Altenheimen zu impfen.

100 Millionen Euro pro Impfzentrum

Die anfallenden Kosten werden Kommunen und Landkreisen jeweils vom Freistaat Bayern erstattet. Einen Überblick über die genauen Kosten für den Betrieb der 100 bayerischen Impfzentren hat das Bayerische Gesundheitsministerium nach eigenen Angaben bis dato nicht.

Die Staatsregierung habe für die gesamte Impfstrategie derzeit 100 Millionen Euro eingeplant. Umgerechnet also eine Million pro Impfzentrum. Die Hälfte der Ausgaben kann sich der Freistaat vom Bund rückerstatten lassen. Da die Impfzentren bis mindestens Mitte des Jahres in Betrieb sein sollen, ist fraglich, ob das eingeplante Geld angesichts der bislang bekannten Kosten ausreicht.

Sorge vor rückläufiger Impfbereitschaft

Die Stadt Schweinfurt ist derweil in Sorge, dass durch die lange Wartezeit auch die Impfbereitschaft leiden könnte. Derzeit sei die Motivation groß, gerade bei den über 80-Jährigen, ließ die Stadt wissen: "Wir hoffen, dass das Warten müssen auf den Impfstoff nicht dazu führt, dass diese Motivation verloren geht."