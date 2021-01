Kein Impfstoff-Nachschub: So reagieren die Ämter in Niederbayern

Deutschland wird in den kommenden Wochen deutlich weniger Dosen des Covid-19-Impfstoffs von Biontech/Pfizer erhalten als ursprünglich eingeplant. Laut Bundesgesundheitsministerium kommt es aufgrund von Umbauten an einem Pfizer-Werk in Belgien zu Lieferengpässen. Deshalb müssen auch in Niederbayern zahlreiche Termine zur Impfung gegen das Coronavirus zumindest verschoben werden.

Verschiebungen von Erstimpfungen - Zweitimpfungen gesichert

Im Landkreis Deggendorf konnten die für diese Woche ursprünglich angedachten Einladungen noch rechtzeitig gestoppt werden, als die Lieferschwierigkeiten bekannt wurden, so Oliver Menacher vom Landratsamt Deggendorf. Im Landkreis Regen wurden Termine verschoben. Die Termine werden dann nachgeholt, wenn ausreichend Impfstoff vorhanden ist, so ein Sprecher des Landratsamtes. Die Betroffenen werden demnach rechtzeitig vom Landratsamt kontaktiert und zum neuen Termin eingeladen.

Vergabe von Terminen nur noch wenn Impfstoff zur Verfügung steht

Im Landkreis Freyung-Grafenau werden derzeit nur Bewohner von Pflegeeinrichtungen und Klinikmitarbeiter von mobilen Impfteams geimpft. Das stationäre Impfzentrum in Freyung ist daher noch nicht in Betrieb. Im Landkreis Rottal-Inn wurden die Pflegeeinrichtungen durchgeimpft. Weitere Termine werden erst wieder vergeben, wenn definitiv klar ist, ob Impfstoff zur Verfügung steht. Dann werden die Registrierten gemäß den Vorgaben kontaktiert und bekommen einen Termin, so ein Sprecher des Landratsamtes Rottal-Inn.

Keine Absagen auch in Dingolfing-Landau, Landshut und Kelheim

Im Landkreis Dingolfing-Landau mussten bisher keine Termine abgesagt werden, heißt es aus dem Landratsamt. Bis zur nächsten Lieferung sei noch Impfstoff vorhanden, so der Sprecher. Alle Zweitimpfungen sowie die ausgemachten Erstimpfungen im Impfzentrum können durchgeführt werden. In Stadt und Landkreis Landshut und im Landkreis Kelheim mussten keine Impftermine abgesagt werden. Da diese sehr kurzfristig ausgemacht werden, wenn die konkreten Liefermengen und – zeitpunkte verbindlich zugesagt wurden.